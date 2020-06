Pavillon Bleu 2020 : découvrez en exclusivité les quatre sites labellisés en Ile-de-France

Parmi les plus de 500 plages et ports labellisés "Pavillon Bleu" 2020, se trouvent quatre sites franciliens. France Bleu Paris vous les présente en avant-première ce mardi 9 juin : il s'agit de trois plages en Seine-et-Marne et un petit nouveau, un port de plaisance situé dans les Yvelines.

Le "Pavillon Bleu" se présente comme "le label de référence pour les communes et les ports de plaisance engagés dans une démarche de développement durable".

Pour sa 35 année d'existence, le label a été attribué, cette année, à 401 plages et 106 ports de plaisance en France. En Île-de-France, quatre sites, trois plages en Seine-et-Marne et un port dans les Yvelines, ont été retenus. Avec l'arrivée dans le palmarès du Port-Ilon (Yvelines), c'est un de plus qu'en 2019.

Sur les plages et les berges où il flotte, ce pavillon est gage de qualité, souligne Thierry Lerévérend, directeur général de Terre Agir, invité de France Bleu Paris ce mardi 9 juin : "On vit dans une période de tourisme de masse : les communes ne se battent plus pour attirer ce tourisme-là, qui va quelque part envahir leur territoire. Ce classement permet de travailler à une démarche de qualité et non de quantité. De plus en plus de personnes sont attentives à être accueillies sur leur lieu de vacances dans une démarche de développement durable".

Yvelines

Le site de Port-Ilon, bassin de 100 hectares, classé Natura 2000, le site de Port- Ilon est situé sur une des plus belles boucles de la Seine, à dix kilomètres de Mantes-la-Jolie.

C'est le petit nouveau du classement Pavillon Bleu 2020. Le port-Ilon "répond à 40 critères exigeants sur une qualité élevée de développement durable : la gestion des déchets, des polluants qui pourraient aller dans la nature s'il n'y avait pas cette attention sur la qualité de l'eau", détaille Thierry Lerévérend, directeur général de Terre Agir, invité de France Bleu Paris ce mardi 9 juin.

Près de 130 bateaux sont actuellement dans ce port qui fonctionne normalement. La baignade y est interdite. Sur le site, il est conseillé de porter un masque et de respecter les distanciations en particulier si vous allez à la Capitainerie.

Seine-et-Marne

Annet-sur-Marne : l'Ile de Loisirs de Jablines-Annet

A cause des mesures mises en place contre le Coronavirus, il faudra attendre un peu pour profiter de tout ce qu'offre le site. Le port du masque est recommandé et vous devrez respecter les gestes barrières.

L'Ile de Loisirs a ouvert partiellement le 2 juin 2020. Elle est accessible librement pour les promenades et la pratique de vos activités sportives individuelles dès 8h00 mais la fermeture des grilles a lieu à 19h00 heure à laquelle piétons comme véhicules devront avoir quitté le site.

Les aires de sport, jeux pour enfants, jeux d’eau ainsi que les plages restent fermées et la baignade est strictement interdite.

Il est tout de même possible de louer paddles, canoës et kayaks au Centre Nautique. Vous pouvez aussi réserver en ligne un créneau au Téléski Nautique.

Souppes-sur-Loing : la baignade de Souppes-sur-Loing

La base de loisirs est actuellement fermée et pour l'instant il n'y a aucune date d'ouverture d'annoncée, indique la mairie.

La base de loisirs possède une belle plage de sable blanc. Habituellement on peut se baigner, faire du canoë, de la plongée et y pêcher. Excepté en 2010, cette plage a été labellisée "Pavillon Bleu" de 2003 à 2018.

Torcy : la plage de Torcy

Renseignez-vous avant de vous rendre sur l'Ile de Loisirs de Vaires-Torcy pour savoir ce qui est ouvert ou fermé en raison de la crise sanitaire due au Coronavirus.

Base de loisirs de Torcy © Maxppp - Gregory Plesse

Située sur les bords de Marne, l'Ile de Loisirs propose habituellement de nombreuses activités sur ses deux sites. Le site de Vaires se consacre aux activités nautiques, aux sports de raquette et aux activités fitness et forme. Le site de Torcy accueille le poney club, le golf et une plage de 7000 m² de sable fin et 10 000 m² de gazon pour la baignade et le farniente.

à lire aussi Pavillon Bleu 2019 en Ile-de-France : la base de loisirs de Torcy obtient son premier label