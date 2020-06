Pavillon Bleu 2020 : Saint-Denis-d'Oléron est le seul port de plaisance de Nouvelle-Aquitaine labellisé

Pavillon bleu 2020 : 401 plages et 106 ports de plaisance sont labellisés cette année en France. Mention spéciale au Port de Saint-Denis-d'Oléron seul port de plaisance de nouvelle Aquitaine qui décroche le pavillon cette année.

Le port de Saint-Denis-d'Oléron va fêter ses 31 ans dans quelques jours. Le port de plaisance a été labellisé Pavillon bleu pour la première fois en 1997. Depuis, il a perdu le label qu'une seule année. Sur 24 éditions consécutives, en comptant 2020, le pavillon bleu a flotté 23 fois de suite.

Un bel exploit pour ce port de plus de 700 anneaux. Mais que faut-il aujourd'hui pour obtenir ce pavillon bleu ? Quelles mesures sont mises en place à Saint-Denis-d'Oléron ?

Port de Saint-Denis d'Oléron © Radio France - Gérald Paris

Des vélos sont prêtés une heure aux plaisanciers

"Un mode de déplacement doux" est nécessaire sur le port pour obtenir le pavillon bleu. Des véhicules électriques ou encore des vélos sont privilégiés aux véhicules thermiques pour limiter l'empreinte carbone. A l'initiative du port, des vélos sont même prêtés une heure aux plaisanciers.

Pour Jean Jacques Olivier adjoint au maire délégué aux affaires portuaires, "C'était une demande forte, nous prêtons donc des vélos pour une heure maximum. Un moyen pour les plaisanciers d'aller plus facilement au marché, ou au centre ville à quelques centaines de mètres. Une heure ... pas plus, pour ne pas empiéter sur les activités des loueurs de vélos à proximité."

Le port recycle aussi depuis peu des coquilles d'huîtres ou de moules

Mais le Pavillon Bleu s'obtient aussi et surtout en mettant en place tout un système de recyclage sur le site. Au delà du papier, du carton ou du verre, le port recycle aussi depuis peu des coquilles d'huîtres ou de moules. Le tout sera récupéré et concassé. Les plaisanciers comme Dominique s'y sont vite fait."Je recyclais déjà depuis longtemps, là c'est une habitude complémentaire à prendre, c'est facile."

L'aspect réduction consommation d'énergie entre en compte également.

Pour rentrer dans la charte, il faut également des bouées, des passerelles de secours et des extincteurs, incontournables sur le plan de la sécurité. Mais, sur le site, l'aspect réduction consommation d'énergie entre en compte également. Rodolphe Mouclier, est le responsable du Port de St Denis d'Oléron :

"On essaie de trouver des moyens pour diminuer le débit de l'eau sur les pontons, pour limiter la consommation. Concernant l'électricité, on place sur les bornes électriques _des temporisateurs pour les bateaux qui restent branchés_. Mais globalement on travaille beaucoup sur la sensibilisation. Plusieurs petits panneaux, ou affichages rappellent les bons gestes pour respecter l'environnement."

Petite affichette de sensibilisation à destination des plaisanciers © Radio France - Gérald Paris

Pour Rodolphe Mouclier, "ce sont autant de petits gestes, et d'actions qui permettent au port d'avoir un impact le plus neutre possible sur l'environnement"

Après un pavillon bleu pour son port cette année encore, la municipalité de Saint-Denis-d'Oléron va tenter d'obtenir ce label pour des plages à proximité. Un pavillon qui flottait il y a peu encore. Des dossiers seront constitués pour l'année prochaine. Le coût du Pavillon Bleu pour le port est d'environ 1000 euros. Pour les commerçants à proximité, le jeu en vaut la chandelle. Pour un restaurateur, "cela ne vas pas faire venir des touristes en plus, mais c'est bon pour l'image globale de la commune, alors prenons ... "

Pour décrocher ce pavillon bleu, les communes doivent donc être volontaires. D'autres restent en retraits. Pour certains, la peur de perdre le pavillon bleu est parfois beaucoup plus grande que la joie de l'obtenir.

Plages de Charente-Maritime labellisées pavillon bleu en 2020 :

La Rochelle : Chef de Baie, La Concurrence, Les Minimes

Le-Bois-Plage-en-Ré Gros-Jonc, Les Gollandières (bidon V)

Le-Grand-Village-Plage : Plage de la Giraudière

Royan Le Chay

Saint-Georges-d’Oléron : Plage de Boyardville, Plage de La Gautrelle, Plage de Plaisance, Plage des Sables Vignier

Saint-Trojan-les-Bains : La grande plage, Gatseau

Port de Charente-Maritime labellisé pavillon bleu en 2020 :

Saint-Denis-d'Oléron