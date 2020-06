Pavillon Bleu 2020 : six lieux gardent le label en Bourgogne-Franche-Comté

Le Pavillon bleu dévoile ce mardi les plages et ports de plaisance labellisés en 2020. Six lieux sont distingués en Bourgogne-Franche-Comté, en tenant compte de critères qualitatifs comme la qualité des eaux de baignade, la gestion des déchets et les actions en faveur du développement durable.