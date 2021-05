Pavillon bleu 2021 : 29 plages distinguées en Auvergne-Rhône-Alpes dont six nouvelles

Le Pavillon bleu a rendu public ce jeudi les plages et ports labellisés de son palmarès 2021. Vingt-neuf plages sont distinguées en Auvergne-Rhône-Alpes, dont six nouvelles, en tenant compte de plusieurs critères qualitatifs comme la qualité des eaux de baignade et la gestion des déchets.