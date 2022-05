CARTE - Pavillon bleu 2022 : dix plages et cinq ports lauréats dans la Manche

C'est le premier label de tourisme durable. Depuis 1985, le Pavillon bleu vient récompenser les communes qui agissent pour concilier tourisme et développement durable. Pour l'obtenir, il faut candidater : "pour avoir un ordre d'idée, une fois rempli, le dossier fait 28 pages", confie David Legouet, maire de Barneville-Carteret, commune qui truste le palmarès depuis 1989. Les candidats doivent s'affranchir de frais de retour du questionnaire, en fonction du nombre d'habitants permanents pour les communes (de 910 euros pour une ville de moins de 2.500 habitants, à 2.520 euros pour une commune de plus de 100.000 habitants) et des anneaux pour un port de plaisance (380 euros pour moins de cent anneaux, à 1.240 euros pour plus de 2.500 anneaux).

Reportage à la plage de la Potinière de Barneville-Carteret, labellisée Pavillon bleu 2022 Copier

Le Pavillon bleu tient compte d'une trentaine de critères impératifs pour les ports de plaisance et d'une quarantaine pour les plages. Il est question de l'environnement général (sécurité, qualité des eaux de baignade, mobilité douce, etc.), de la gestion des déchets, de celle de l'eau et du milieu, mais aussi de l'éducation à l'environnement.

En 2022, le Pavillon bleu est remis à 536 sites labellisés partout en France : 419 plages et 117 ports de plaisance. En Normandie, on compte dix-huit plages et dix ports labellisés en 2022, dont dix plages et cinq ports manchois. Dans notre département, c'est une plage de moins qu'en 2021, celle de Portbail n'étant pas dans les lauréats cette année.

David Legouet, maire de Barneville-Carteret : "Le Pavillon bleu, c'est une remise en cause tous les ans" Copier

Les lauréats du palmarès 2022 dans la Manche

Les plages

Barneville-Carteret : plages de la Potinière et de Barneville

Bréhal : plage de Saint-Martin-de-Bréhal

Carolles : Carolles plage

Donville-les-Bains : plage du Lude

Granville : plage du Plat-Gousset

Jullouville : les Plaisanciers

Les Pieux : Sciotot

Saint-Pair-sur-Mer : plage de Kairon

Siouville-Hague : plage cale John Hunter

Les ports de plaisance

Barneville-Carteret

Port Chantereyne à Cherbourg-en-Cotentin

Diélette

Carentan-Les-Marais

Saint-Vaast-La-Hougue