CARTE - Pavillon bleu : 94 plages et 32 ports de PACA labellisés en 2021

Le palmarès des Pavillons bleus a été dévoilé ce jeudi. Quelque 94 plages et 32 ports de plaisance sont labellisés en 2021 en PACA pour leur eau propre et leurs déchets bien gérés. Découvrez les communes concernées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En PACA, le palmarès 2021 du label Pavillon bleu distingue un nouveau port, celui de Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les Alpes-Maritimes ainsi que huit nouvelles plages, une dans les Alpes-Maritimes, une dans les Bouches du Rhône et six dans le Var, dont quatre à Bandol.

Dans le classement régional en nombre de sites labellisés (plages et ports de plaisance), la PACA arrive en deuxième position, après l'Occitanie, avec 94 plages et 32 ports de plaisance.

Créé en 1985, le drapeau bleu symbolise l'engagement pour le développement durable et la protection de l'environnement. Le palmarès des Pavillons bleus récompense chaque année les collectivités et ports de plaisance qui misent sur la qualité de l'eau et la gestion des déchets.

* en gras, les nouvelles plages labellisées et les nouveaux ports labellisés.

Les 94 plages labellisées dans 31 communes de PACA

Malgré la crise sanitaire, le nombre des sites labellisés augmente avec 43 nouvelles plages dont huit en PACA, une dans les Alpes-Maritimes, une dans les Bouches du Rhône et six dans le Var, dont quatre à Bandol.

Alpes-de-Haute-Provence (1)

Ubaye Serre-Ponçon : Plage de Saint Vincent les forts

Hautes-Alpes (8)

Chorges : Plage de la baie Saint-Michel, Plage des Trémouilles

Crots : Plage de Chanterenne

Embrun : plan d'eau plage

Le Sauze du lac : Port Saint Pierre (plage)

Rousset : Bois Vieux

Savines le Lac : Plage de la Combette, Savin'Plage

Alpes-Maritimes (19)

Antibes : Antibes-les-Pins Ouest, Fontonne Est, Fontonne Ouest, Fort Carré, Les Groules, Marineland

Cannes : Chantiers navals, Font de Veyre, Ile Sainte Marguerite Est, Ile Sainte Marguerite Ouest, Riou (Plage de la Nadine), Rochers de la Bocca, Saint Georges, Sud Aviation, Trou (Roubine)

Nice : Castel, Galion, Magnan, Saint Hélène

Bouches-du-Rhône (8)

Berre l'Etang : Plage de Champigny - quartier des Merveilles , Plage du Bestouan

, Plage du Bestouan Cassis : Plage de la Grande Mer

Fos sur Mer : Cavaou, Grande Plage

Marignane : plage du Jaï Nord

Port de Bouc : Bottai

Sausset-les-Pins : Corniche

Var (58)

Bandol : Plage Centrale, Plage du Casino, Plage du Grand Vallat, Plage Renécros

Hyères : Almanarre Nord, Ayguade, La Bergerie, Les Salins

La Croix-Valmer : Gigaro, La Douane Le Débarquement

La Londe-les-Maures : L'Argentière, Miramar, Tamaris

La Seyne-sur-Mer : Sablettes centre, Sablettes Est

Le Lavandou : Aiguebelle, Anglade, Cavalière, la Fossette, Lavandou ville, Pramousquier, Saint Clair

Le Pradet : La Garonne, Le Monaco, Les Bonnettes, Les Oursinières

Rayol-Canadel-sur-Mer : plage Canadel, plage Pramousquier Est, Plage Rayol

Roquebrune-sur-Argens : Gaillarde, San Peire

Saint-Cyr-sur-Mer : La Madrague, Les Lecques Saint Come Ouest

Sainte-Maxime : centre-ville, Garonnette , La Croisette, La Nartelle

Saint-Mandrier-sur-Mer : La Coudoulière, La Vieille, Le Canon, Touring

Saint-Raphaël : Agay, Anthéor, Baumette, Boulouris, Camp Long, Dramont, Péguière, Pourousset, Veillat

Six-Fours-les-Plages : Bonnegrace Centre poste de secours, Bonnegrace Kennedy, La Coudouliere, Le Cros, Les Roches Brunes

Toulon : Plage de la Source, Plage du Lido, Plage Mistral

Les 32 ports labellisés en PACA

Cette année, 10 nouveaux ports de plaisance entrent dans le palmarès, dont un en PACA, dans les Alpes-Maritimes, le Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Alpes-Maritimes (9)

Port Camille Rayon du Golfe Juan

Port de Garavan

Port de La Napoule

Port de Marina Baie des Anges

Port de plaisance de Cap d'Ail

Port du Croûton

Port Pierre Canto

Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat

Vieux Port de Menton

Bouches-du-Rhône (7)

Calanque de Port Miou

CNTL de Marseille

Port de Plaisance Claude Rossi - Pointe Saint Gervais

Port de Plaisance de Port de Bouc

Port de Plaisance de Port St Louis du Rhône

Port Départemental de Cassis

Société Nautique de Marseille

Var (16)