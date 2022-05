Pavillon Bleu 2022 : découvrez les sites labellisés en Ile-de-France

Quand le temps se prête à la baignade, où aller faire trempette en Ile-de-France ? Les Pavillons Bleus, qui sont remis ce mardi, sont un bon indicateur.

Dans notre région, trois sites ont le label Pavillon Bleu

Dans la catégorie plage, le label a été remis à la baignade de Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne).

Pour les ports de plaisance, le Port-Îlon (Yvelines) et le port de Plaisance de l’Isle Adam (Val-d'Oise) sont tous les deux labellisés.

Le Pavillon Bleu en France

Dans toutes la France, cette année 2022, 419 plages pourront faire flotter ce drapeau sur 197 communes. Il y a aussi 117 ports de plaisance labellisés.

Les nouveaux entrants sont 27 pour les plages et 9 pour les ports.

Que signifie ce label ?

Le pavillon Bleu est un écolabel qui a été créé il y a 37 ans pour indiquer des plages et des ports qui ont une qualité environnementale exemplaire.

Les critères s'articulent autour de plusieurs grands thèmes comme l'éducation et sensibilisation du public à l’environnement, l'environnement général et du site, la gestion de l’eau et du milieu et la gestion des déchets.

Le Pavillon Bleu, indique l'association Teragir qui attribue ce label, "c’est la garantie de retrouver des plages et des ports de plaisance propres mais aussi, de bénéficier d’une eau de baignade d’excellente qualité, de dispositifs en faveur du tourisme durable et d’actions de sensibilisation à l’environnement".

C'est un label international qui est désormais remis sur les cinq continents.