Pavillon Bleu : trois sites de Côte-d'Or et Saône-et-Loire dans le nouveau palmarès 2023

Le Pavillon Bleu, premier label international de tourisme durable pour les plages et pour les ports de plaisance, vient de dévoiler son palmarès national 2023. En France, 511 sites obtiennent la labellisation à l’approche de la période estivale.

Développé en France par l’association Teragir, Pavillon Bleu est un label international de tourisme durable. Il est remis chaque année aux ports de plaisance et aux communes pour les plages qui mettent en œuvre de manière permanente une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains

Quels sites en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire ?

Parmi les 511 sites labellisés en France, neuf sont situés en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a trois plages et six ports. En Côte-d'Or, la plage de l'Etang Fouché d'Aignay-le-Duc conserve son pavillon bleu. En Saône-et-Loire, les ports plaisance de Mâcon et de Chalon-sur-Saône sont également distingués.