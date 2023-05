Pavillon Bleu : une plage et deux ports franciliens conservent leur label

Une plage et deux ports franciliens sont labellisés Pavillon Bleu en 2023

Leurs efforts pour un tourisme durable et respectueux de la nature sont de nouveau salués. Trois sites franciliens conservent en 2023 leur label Pavillon Bleu. Ce label, créé en 1985 par l'association Teragir, est décerné aux plages et ports qui mènent des actions afin de réduire l'impact sur les milieux aquatiques et la biodiversité.

ⓘ Publicité

En Ile-de-France, malgré l'absence de littoral, les lacs et cours d'eau permettent à trois lieux d'être de nouveau labellisés. En Seine-et-Marne, la plage de Souppes-sur-Loing, où une base de loisirs est implantée, reçoit de nouveau son label. Deux ports de plaisance sont également récompensés : celui de Port-Îlon dans les Yvelines et celui de l'Isle-Adam dans le Val-d'Oise.

La région Ile-de-France reste celle qui obtient le moins de sites labellisés du pays.