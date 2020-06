Pavillons bleus 2020 : les plages et ports labellisés en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le Pavillon bleu flottera cet été sur 96 plages et 31 ports de plaisance durables de la région PACA. L'écolabel est remis chaque année aux communes et aux ports qui mettent en oeuvre, de manière permanente, une politique de développement du tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.