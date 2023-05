Pavillons Bleus 2023 : 11 sites récompensés en Auvergne, un de moins qu'en 2022

Le palmarès des Pavillons Bleus 2023 a été dévoilé ce mercredi et 11 sites auvergnats sont récompensés. Par rapport à l'année dernière seul le lac de la Tour d'Auvergne manque à l'appel, et pour cause : il n'était pas candidat au label en 2023.

Le lac de la Tour d'Auvergne © Radio France - Thomas Loret Le palmarès des Pavillons Bleus 2023 a été dévoilé ce mercredi et on compte 11 sites auvergnats récompensés à nouveau. Dans l'Allier, un seul site est élu, celui de la plage du plan d'eau de Vieure. Dans le Cantal le lac de Lastioulles est retenue de nouveau. En Haute-Loire la plage du plan d'eau de Champagnac-le-Vieux. Egalement la plage du lac du Bouchet. Dans le Puy-de-Dôme, la plage du lac d'Aubusson, la plage d'Aydat, la plage de Chambon, le plan d'eau de Cournon, lLa plage du lac à Murol. Récompensés aussi comme l'an passé à Saint-Rémy-Sur-Durolle le plan d'eau des Prades et puis à Thiers le plan d'eau d'Iloa

Le lac de la Tour d'Auvergne n'était pas candidat cette année Par rapport à l'an passé, seul le lac de la Tour d'Auvergne manque à l'appel. Il n'était pas candidat cette année. Yannick Tournadre, le maire de la commune explique qu'après l'apparition de cyanobactéries l'an passé, "ce lac, âgé d'une cinquantaine années doit subir quelques aménagements, quelques entretiens avant de candidater à nouveau, le pérennité de notre site nous inquiète."