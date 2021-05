CARTE - Pavillon bleu : trois plages labellisées en Dordogne

Les Pavillons Bleus publient leur palmarès des plus belles plages et des plus beaux ports de France ce jeudi 20 mai. Ce label de tourisme durable est décerné chaque année à des plages qui respectent des critères de protection de l'environnement, il garanti une baignade en toute sécurité et une eau propre. Il prend également en compte des critères comme la gestion de l'eau et des déchets, la propreté et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et, depuis cette année, des critères sur la biodiversité. En Dordogne, on compte trois plages labellisés dans le palmarès 2021. Si le nombre de plages récompensées ne change pas par rapport à 2020, il y a tout de même du changement dans les lauréats.

Le lac de Gurson retrouve son pavillon

Les plages de l'étang de Tamniès et du grand étang de la Jemaye conservent leur pavillon. La plage du lac de Gurson retrouve son pavillon perdu l'année dernière à cause de micro pollutions.

L'étang de Saint-Estèphe perd son pavillon

En revanche, l'étang de Saint-Estèphe perd son pavillon. il s'agit de l'un des plans d'eau gérés par le conseil départemental. Le département n'a pas candidaté cette année car la qualité de l'eau en fin de saison était "seulement" de bonne qualité. Or il faut qu'elle soit d'un niveau "excellente" pour pouvoir prétendre au label. La qualité de l'eau est quantifiée à partir de plusieurs analyses et celles du mois de juin de l'an dernier n'étaient pas bonnes à cause de la présence de bactérie entérocoque explique le conseil départemental.

En France, le label est décerné ce jeudi à 525 sites dont 410 plages réparties sur 196 communes et 115 ports de plaisance. Cette année par ailleurs, 34 nouveaux sites font leur entrée dans le palmarès.