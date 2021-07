Pays Basque : 13 sites à l'étude pour la gestion des déchets du BTP

Le Pays Basque connait une vraie pénurie de sites pour gérer tous les déchets inertes, et pourtant il y en a : 800 000 tonnes par an sur le territoire de Bil ta Garbi (Pays Basque et la Communauté de communes Béarn et Gaves) ce qui représente l'équivalent de 80 Tours Eiffel. C'est quatre fois plus que le nombre d'ordures ménagères produit chaque année au Pays Basque. Il s'agit de déchets produits essentiellement par les entreprises du BTP, non polluants mais impactants pour l'environnement. Actuellement, la moitié seulement est prise en charge par une installation réglementée. C'est donc un enjeu de taille.

Revalorisation

L'objectif du syndicat est d'arriver à 80% de revalorisation de ces déchets inertes. Car comme pour nos poubelles noires, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. 20% deviendront des déchets ultimes, non recyclables qu'il faudra enfouir. Actuellement, il existe au Pays Basque 37 installations en mesure d'accueillir les déchets des activités du bâtiment et des travaux publics. Mais le territoire est en carence car seulement 50% de ces déchets inertes trouvent un exutoire, soit 400 000 tonnes. Une partie de ce qui reste est réemployée sur site ou recyclée. Mais la majorité termine souvent dans des dépôts sauvages ou des décharges illégales. C'est pour cela que la Communauté d'agglomération Pays basque, par le biais de Bil ta Garbi a décidé de s'emparer de cette question, même s'il ne s'agit pas d'une compétence obligatoire.

Enfouissement

Pour faire face à cette pénurie, Bil ta Garbi a engagé depuis 2018 une concertation avec toutes les parties prenantes (les entreprises du BTP, les associations environnementales, les services de l'Etat, etc.). Huit projets d'installations sont en cours de développement, des projets de valorisation, de remblaiement ou de stockage à Saint-Pée-sur-Nivelle, Urrugne, Espelette, Souraïde, Urt, Arancou, Bardos et même un projet transfrontalier à Vera (Navarre). Après trois ans de travail, le syndicat a également établi une liste de 13 sites susceptibles d'accueillir une activité de gestion des déchets : à Anglet, Ahetze, Ainhice-Mongelos, Bidart/Arbonne, Gotein-Libarrenx, Irouleguy, Larressore, Ostabat et Saint-Pée-sur-Nivelle. Ces sites répondent à la grande majorité des critères dont le principal : la proximité. Il doit se situer dans un rayon de 15 km du lieu de production des déchets, soit 25 minutes en camion.