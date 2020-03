Pays Basque : des tonnes de papiers et de cartons s'entassent au centre de tri Canopia

Le Centre de tri de Bayonne ne sait plus quoi faire des papiers et des cartons. La Chine et l'Asie ont fermé leurs portes. En Europe, les usines sont désormais saturées. La situation pourrait encore s'aggraver avec la fermeture prochaine d'une des plus grosses papeteries de France.

Plus les semaines passent, plus la situation devient critique à Canopia, le Centre de tri et de valorisation des déchets de Bayonne. Des tonnes de papiers et de cartons s'entassent. Elles ne trouvent plus preneur et ne valent plus rien.

"Avant la tonne valait 80 euros , maintenant c'est zéro euro !"

Tout a commencé il y a 2 ans lorsque la Chine et l'Asie ont fermé leurs portes à toute importation de déchets. Les conséquences se ressentent aujourd'hui. La filière du recyclage du papier et du carton est en train de subir une véritable crise analyse Dominique Carrère, le directeur du syndicat Bil Ta Garbi et de la collecte des déchets à la CAPB, la Communauté d'Agglomération Pays Basque. "Depuis environ un an et de manière très significative depuis 6 mois, les prix de reprise de ce que l'on appelle les fibreux, pour les papiers et les cartons se sont effondrés et on a même des difficultés à trouver des repreneurs pour certaines qualités de papier. Grosso modo, des matériaux qu'on nous reprenait 80 euros la tonne, on est aujourd'hui à un coût nul, zéro. Cela veut dire que notre syndicat va perdre cette année entre 600 à 800 000 euros."

10 000 tonnes de papiers et de cartons par an

L'atout à Canopia est d'avoir une usine de méthanisation. Par conséquent, une partie du papier est transformé en gaz et en compost mais cette solution est minime par rapport au 10 000 tonnes de papiers et cartons récoltée chaque année. Canopia envoie aussi une petite quantité dans des papeteries au Pays Basque Sud mais maintenant elles ne reprennent les bennes que gratuitement. Le seul intérêt est juste de déstocker et de créer de la place dans les hangars. Au niveau national, les capacités industrielles de fabrication de papier ou de carton à partir de matériaux déjà utilisés ont beaucoup baissé. La situation pourrait s'aggraver avec la fermeture annoncée d'une des plus importantes papeteries de France, la Chapelle Darblay prés de Rouen qui fabrique 30 % du papier recyclé en France.