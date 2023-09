Pays Basque : Came s'apprête à installer une antenne-relais de 42m sans en parler (ou presque) à ses habitants

Une antenne-relais de 42 mètres fait polémique à Came, commune de près de 1.000 habitants située en Basse-Navarre et limitrophe avec les Landes. Le Département des Pyrénées-Atlantiques et la Préfecture sont à l'origine de la demande, dans le cadre du New Deal Mobile , pour couvrir les secteurs où il reste des zones blanches. Le projet a été acté en février 2022 et les travaux, pilotés par SFR, vont commencer à l'automne. L'antenne doit sortir de terre d'ici février 2024, dernier délai. L'objectif est d'étendre la couverture 3G et 4G pour les habitants de ce village, et notamment du bourg.

Une mention dans le journal municipal en un an et demi

Sauf que les habitants n'ont jamais eu vent du projet et "l'un de nous la découvert en tombant sur le permis de construire il y a quelques semaines de cela", raconte Manuel, l'un de ceux à l'origine du collectif de riverains qui s'est monté ces dernières semaines. Il poursuit : "La signature du permis de construire date du 5 juin 2023. Cela fait trois mois et on a réussi à avoir une première réunion avec la maire de Came. On regrette vraiment de ne pas avoir été consulté avant."

D'autant que la défense de la maire de Came n'est pas d'une solidité à toute épreuve. "On a fait passer un mot dans le journal du village en août 2022 pour signaler que nous avions été choisi pour installer une antenne et que nous recherchions un terrain.", avance Christine Serre-Cousiné. Une seule mention de ce projet en un an et demi, et elle estime avoir entendu les habitants lors de la réunion organisée en urgence il y a quelques semaines. Elle ajoute : "Nous avons tout fait dans les règles. C'est le Département qui nous a signifié que nous avions des zones blanches et qui nous a proposé l'antenne. Et je peux vous assurer qu'on a travaillé pour choisir le bon endroit où la placer."

C'est sur ce terrain situé au milieu de la carte (voir ci-dessous) que l'antenne-relais sera installée :

SFR assure que cette antenne ne peut pas recevoir, ni émettre la 5G

Mis à part le manque de concertation, les habitants ont d'autres griefs envers cette antenne. Manuel regrette le fait qu'elle arrive en total décalage avec son activité de gîte, lui qui "accueille des clients qui viennent pour la déconnexion et pour le bien-être". Christine, cette Bordelaise, s'apprête à acquérir un terrain, conquise par cet endroit du village et sa tranquillité. Elle se questionne sur les ondes et l'aspect sanitaire : "Pour l'instant, seul SFR est sur cette antenne mais quand les trois autres opérateurs le seront. Quel sera l'impact ? Aujourd'hui, on nous dit que c'est que de la 4G mais ce sera probablement de la 5G, et c'est beaucoup plus puissant."

Guillaume Fauré, délégué régional pour SFR, assure que ce sont des antennes "3G et 4G, mutualisées pour les quatre opérateurs de téléphonie mobile. Dans l'immédiat, ce n'est que cela. Si les obligations des pouvoirs publics évoluent, il y aura peut-être des technologies nouvelles implantées. Mais en février 2024, cette antenne émettra bien en 3G et 4G." Il précise également que pour que les antennes puissent recevoir et émettre la 5G, il faudra "des modifications et des antennes compatibles avec les bandes de fréquence 5G. Ce sont des antennes spécifiques".