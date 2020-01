Pays Basque: Des arbres à la place des barbelés sur la prairie

Des subventions pour planter des arbres, après avoir subventionné leur arrachage. Une petite révolution en 50 ans. On redécouvre les vertus des haies naturelles, et pour les agriculteurs, et pour la biodiversité. Comme à Irissarry chez un maraîcher bio

Irissarry, France

Retour vers le futur. Après le remembrement pratiqué dans les années 70 en subventionnant l'arrachage des haies pour l'extension des prairies, les aides publiques se tournent aussi désormais vers la réalisation de haies champêtres. Un mouvement accompagné au Pays Basque par EHLG la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. 15 agriculteurs bénéficieront de l'aide de leur animateur, Etienne Jobard: "Cet hiver nous planterons près de 8.000 arbres".

Changement de paradigme

A Irissarry, c'est la ferme Etxexuria qui bénéficie des conseils d'EHLG. Et du coup de main de 18 apprentis du CFA agricole d'Hasparren ce mardi toute la journée, pour planter pas moins de 1.7 kilomètres de haies: des noyers, des châtaigners, des pommiers. Des arbres haut et des arbustes. Pour empêcher le passage des animaux, comme l'ancienne clôture en fil de fer barbelés. Sauf que là, cela permet aussi de couper le vent, de permettre un ombrage pour les élevages, d'abriter insectes et oiseaux, et donc de favoriser une biodiversité, sans parler des effets neutralisants sur l'érosion. C'est tout bénéfice.

La haie naturelle remplacera dans 6, 7 ans, la clôture parallèle. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Un changement de paradigme qui se diffuse désormais aussi dans les les centre de formation agricoles. Peio Domecq encadre le groupe qui prépare d'élèves qui préparent un CAP: "Dans l'enseignement on a une responsabilité que l'on fait valoir aujourd'hui à travers cette action pour replanter une haie bocagère qui existait au même endroit il y a 30 ans; c'est un paradoxe".

Une haie champêtre, c'est tout bénéf. Détails avec Etienne Jobard d'EHLG. Copier

Nico Mendiboure a repris avec son frère Jean la ferme Etxexuria en GAEC il y a quatre ans, pour la transformer en maraîchage bio. "Il faudra 6 à 7 ans pour remplacer la clôture en fil de fer barbelés" Un investissement sur le temps long. Subventionné à hauteur de 80% par des fonds européens, via le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine. 120 projets similaires en ont bénéficié l'an dernier dans la Région. Une aide passée à 70%. Le prix du plant et du plantage, c'est 14 euros le mètre.