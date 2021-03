Pays basque : ils récupèrent du pain invendu pour en faire de la bière

Voilà une idée originale qui évite de gaspiller du pain dans les boulangeries : s'en servir comme ingrédient ... pour de la bière ! Damien et Valentin Fagois, deux jeunes frères habitant au Pays basque, viennent de se lancer dans cette fabrication, à Espelette, en collaboration avec la brasserie "Bipil". Après un premier essai il y a quelques semaines, le premier brassage a eu lieu ce vendredi, à partir des baguettes invendues issues de la boulangerie bio que tient leur oncle à Anglet.

"On vient d'une famille de boulangers depuis quatre générations, on a tous mis la main à la pâte, et on voyait le soir le pain jeté, ou parfois donné à des associations. On s'est rendu compte que c'était l'un des produits finis alimentaires le plus jetés en France et dans le monde. On a donc essayé de trouver une solution, on s'est informé et on a trouvé le moyen de recycler ce pain en faisant une bière."

Une bière anti-gaspi

L'utilisation du pain pour fabriquer de la bière n'est pas si incongrue, le produit contenant déjà une grande partie des matières que l'on trouve dans la boisson. Dans le brassin, le malt est ainsi compensé par 40% de pain. Et en terme de goût, ça donne quoi? "Un goût assez léger, qui sera très proche d'une bière classique. Ici, le pain va amener une petite rondeur à la bière, mais ça va être très subtil."

Le premier brassage a eu lieu ce vendredi à Espelette © Radio France - Andde Irosbehere

. © Radio France - Andde Irosbehere

"Le but, c'est de réussir à faire une bière de qualité tout en étant éco-responsable. Et sur le long terme, ce serait de pouvoir proposer à l'ensemble des boulangeries locales du BAB de récupérer leurs invendus pour rebrasser de plus grosses quantités. Au lieu de faire un brassin de 500 litres comme aujourd'hui, pourquoi pas aller sur des quantités de 1000 à 5.000 litres sur un brassage."

10% d'invendus dans les boulangeries

On estime qu'en France, 150 000 tonnes de pain partent à la poubelle chaque année, ce qui en fait l'un des produits alimentaires les plus gaspillés. Dans les boulangeries, il représenterait environ 10% d'invendus. Ce sera donc désormais un peu moins grâce au projet de Damien et Valentin. Le temps de la fermentation, les premières bouteilles de cette bière seront commercialisées d'ici un ou deux mois, et seront baptisées "Anaia".