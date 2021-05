Pays basque : le moustique tigre prolifère de plus en plus

Aedes albopictus, plus connu sous le nom de moustique tigre, c'est ce tout petit insecte d'un demi centimètre, noir et blanc, qui vous gâche la vie dès que les beaux jours arrivent. Il est considéré comme une espèce invasive parce qu'il prolifère à une vitesse grand V : la femelle peut pondre jusqu'à 200 œufs par ponte tous les 12 jours, elle qui a une durée de vie en moyenne de 3 à 6 semaines. C'est ainsi que le moustique tigre colonise chaque année de nouvelles communes. Une question de santé publique puisqu'en plus d'être agaçant, il peut être vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika mais pas la Covid-19.

De la côte vers l'intérieur

La majorité des communes "colonisées" sont sur la côte basque. Les grandes villes comme Bayonne et Anglet par exemple sont touchées depuis 2015. Mais les villages de l'intérieur ne sont plus épargnés. L'an dernier, l'Agence Régionale de Santé a enregistré une quinzaine de nouvelles communes colonisées par le moustique tigre : Aïcirits-Camou-Suhast, Ascain, Bassussarry, La Bastide-Clairence, Espelette, Itxassou, Lahonce, Mauléon-Licharre, Mouguerre, Saint-Jean-Pied-de-Port, Sare, Urcuit, Urt, Villefranque et Viodos-Abense-de-Bas.

Lutter contre le moustique tigre

Le seul vrai geste efficace est de supprimer tous les points d'eau stagnante, jusqu'au plus petit : les gouttières, les pots de fleurs, le moindre creux dans une bâche et même un bouchon de bouteille retourné, sachant que les œufs peuvent résister plusieurs mois sans eau. En ville aussi, les moustiques tigres prolifèrent notamment autour des cimetières où il peut y avoir beaucoup d'eaux stagnantes. Thomas Margueron, responsable du pôle santé publique et environnementale de l'ARS dans le département conseille "d'entretenir les jardins, les terrasses bâtiments collectifs, les espaces publics ou privés".

On gagne à prendre de la hauteur — Thomas Margueron

Le moustique tigre se déplace souvent à ras du sol, il s'attaque ainsi d'abord à nos chevilles et tibias mais il vole rarement en hauteur. Vous devriez donc être tranquille sur un balcon au 2ème étage par exemple. De plus, c'est un insecte sédentaire qui reste dans un périmètre de 150 mètres de son lieu de naissance. Si vous vous faîtes piquer chez vous, c'est donc que vous avez un nid non loin de votre domicile. La bonne nouvelle c'est qu'il est diurne et silencieux : il pique durant la journée. Vous aurez donc la paix à partir de 20h le soir et il ne vous empêchera pas de dormir !