Pays Basque : le paradis des cétacés et des scientifiques

"C'est la pépite de l'été ! " s'extasie Louise-Océane Delion, étudiante en biologie marine et membre bénévole d'Itsas Arima (l'âme de la mer en langue basque). "On a observé, il y a quelques jours, _une baleine à bec de Cuvier_. C'est tellement rare, qu'il n'existe même pas de photo sur Wikipedia" souligne Louise-Océane Delion.

Grâce au Gouff de Capbreton

"Les espèces de cétacés sont aussi nombreuses au large des côtes basques et landaises grâce à la présence du Gouff de Capbreton" précise Julen Bridier, docteur en biologie et membre bénévole d'Itsas Arima . "C'est une faille sous-marine qui démarre à 200 mètres des côtes et qui est une des plus grandes failles géologiques d'Europe voire du monde. C'est 250 km de longueur et 4 km de profondeur et elle fait deux fois le canyon du Colorado" explique Julen Bridier qui ajoute que "ce sont les remontées de nutriments provenant des abîmes avec les courants qui vont nourrir le plancton et toute la chaîne alimentaire. C'est pour cela qu'on a une grande diversité de poissons, d'oiseaux et donc de cétacés."

Un cachalot - Itsas Arima

