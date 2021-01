Pays Basque : trois betizu sauvages abattus et braconnés en pleine montagne

"On a trouvé trois carcasses : la tête et les pattes, au bord d'un piste très fréquentée. Toute la viande avait disparu !" Les bras du maire d'Espelette, Jean-Marie Iputcha, lui en sont tombés début janvier, quand il a débarqué sur le col des trois croix dans le massif du Mondarrain. Le braconnage des betizu - les vaches sauvages du Pays Basque - existe, mais c'est la première fois qu'il se fait tellement en évidence, sur le bord d'une piste très fréquentée par les agriculteurs et les randonneurs. A croire que quelques individus se sont tranquillement installés sur place pour dépecer les betizu qu'ils avaient abattus.

Quinze jours après, les restes des animaux sont encore sur place © Radio France - Bixente Vrignon

Une omerta dans la montagne basque

"C'est ce qu'on peut penser" admet Jean-Marie Iputcha qui ajoute "je ne comprends pas : n'importe quel randonneur l'aurait vu, le travail a été fait au bord de la piste, et pourtant les betizu sauvages, on les approche pas comme ça ! Les éleveurs, peut-être qu'ils savent entre eux qui a fait ça, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails" glisse prudemment l'élu. Il reconnait qu'il y a "un intérêt économique derrière tout ça". La viande de betizu est réputée entre connaisseurs, et certains la servent clandestinement.

Pourtant, les communes d'Ainhoa, Espelette et Itxassou, qui gèrent en commun le massif du Mondarrain ont pris un arrêté pour interdire le braconnage de ces vaches : "la viande est très bonne mais il y a des règles vétérinaires" rappelle Jean-Marie Iputcha. Les betizu, considérés comme du gibier sauvage, ne sont pas soumis à un suivi vétérinaire. Les fautifs ne risquent pourtant pas d'être poursuivis : personne n'a rien vu ! _"_Je préfère la transparence mais il y a la la loi de l'omerta à Espelette et dans tout le Pays Basque d'ailleurs. On ne veut pas balancer les collègues" explique le maire qui affirme : "il faut relativiser c'est pas une affaire d'Etat, on va pas porter plainte".

Le massif du Mondarrain © Radio France - Bixente Vrignon

Une race en voie d'extinction

Les betizu sont les derniers descendants d'une race sauvage. Il en subsiste 300 environ en tout et pour tout, dont un troupeau d'une soixantaine de têtes dans le massif du Mondarrain qui vivent en liberté et sont considérés comme du gibier sauvage. D'autres betizu appartiennent à des éleveurs, ils ont pu être croisés avec des races domestiques, et sont suivis comme des animaux de ferme. Il existe des têtes de bétail aussi en Pays Basque sud, en Guipuscoa et en Biscaye, mais c'est la Navarre qui déploie le plus d'efforts de conservation. Le gouvernement de Navarre a créé un parc de 80 hectares pour que ces animaux vivent en liberté sans intervention humaine.