Pays Basque : une "écomarche" pour ramasser les déchets

Marcher, nettoyer la planète et apprendre. Une trentaine de personnes ont ce dimanche matin oublié la grasse matinée et participé à une "écomarche" sur le sentier du littoral entre Bidart et Guétary.

Les "écomarches" ont de plus en plus de succès. En ce dimanche matin, malgré la chaleur et le Covid, ils sont une trentaine à être rassemblés devant la petite chapelle Saint Joseph à Bidart. Alexia Lamouret a lancé le concept sur le BAB , il y a plus d'un an. "Je suis à chaque fois surprise du nombre de personnes car avec l'épidémie il faut faire attention. Nous devons faire des groupes de 10 maxi. Les gens, toutes générations confondues, ont de plus en plus conscience qu'à leur échelle, ils peuvent préserver la planète. Le principe de l'"écomarche" est de faire du sport tout en ramassant les déchets sur sont trajet et en plus , en découvrant son environnement avec la présence de spécialistes".

Alexia Lamouret, l'organisatrice, distribue les kits de nettoyage © Radio France - Nathalie Bagdassarian

300 mégots sur 800 mètres

Martin, 9 ans attrape comme chaque participant son kit nettoyage : des gants et un sac poubelle. Entouré de ses parents, il parcourt quelques centaines de mètres jusqu'au petit port de Guétary et déjà les déchets s'entassent dans le sac. "Cela me fait mal au coeur" avoue Martin.

Martin, 9 ans, aimerant tant "sauver la planète" © Radio France - Nathalie Bagdassarian

" La plus grande menace pour l'océan, c'est l'indifférence"; Reportage Copier

Pour cette "écomarche", Alexia Lamouret s'est associée à l'association basque," Itsas Arima" (l'âme de la mer en langue basque). Une association créée par des scientifiques, spécialistes de l'océan, qui assurent le suivi des mammifères marins sur les côtes basque et landaise . Aurore Toulot sa présidente et cofondatrice diffuse dés qu'elle le peut les secrets de l'océan. " Connaître l'océan, son environnement, c'est déjà avoir envie de le respecter".