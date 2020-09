Pays Basque : une pétition contre les décharges illégales de déchets du BTP

Les trois élus d'opposition d'Ahètze ont lancé une pétition "Stop aux décharges illègales du BTP", excédés de voir s'agrandir une décharge illégale de déblais de chantier. Les tas de gravats grossissent à vue d’œil dénonce Santiago Capendeguy conseiller municipal du groupe d'opposition "Ahetzen", "en 2012, ce terrain privé a reçu l'autorisation légale de recevoir de la terre de remblai et puis au fur et à mesure, des camions , de plus en plus nombreux, ont déversé des gravats de chantier, ce qui est totalement interdit".

Interview de Santiago Capendeguy Copier

Un vieux serpent de mer

"Ça fait dix ans que ce serpent de mer existe au Pays Basque, nous sommes la seule région de France à ne pas avoir réglé ce problème" peste Sébastien Labourdette, le président de la fédération du BTP 64.

Interview Sébastien Labourdette, président de la fédération du BTP 64 Copier

Le terrain d'Ahètze illustre le problème. Il appartient à un privé. Il sert d'entrepôt aux déblais de chantier depuis des années et pourtant les entreprises ont été condamnées insiste Victor Pachon, le président du CADE, le Collectif des Associations de Défense de l'Environnement. Reportage à écouter ci-dessous.

" Les entreprises qui entreposent à Ahètze ont déjà été condamnées" - Victor Pachon, président du CADE Copier

Un centre d'enfouissement à Urrugne pour 2021

Bil Ta Garbi, le syndicat des traitements des déchets de la Communauté d'Agglomération Pays Basque est en train d établir un nouveau plan pour la gestion des déchets inertes. Le directeur de Bil ta Garbi, Dominique Carrère évalue les besoins à une trentaine de sites au Pays Basque sachant qu'un million de mètres cube de déblais par an y sont générés.