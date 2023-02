Pays de la Loire : du sable du Sahara dans le ciel

Toute la France est traversée ce mardi par un phénomène météo, un vent qui nous amène des poussières de sable du Sahara. Les deux régions les plus touchées sont l'Ouest et les Pyrénées. "Ces poussières de sable suivent la trajectoire des vents et là, les vents sont de secteur sud et remontent via la péninsule ibérique" explique Steven Tual, de Météo Bretagne. Selon le météorologue, c'est un phénomène que l'on observe une à deux fois par an et qui détériore la qualité de l'air. La perturbation qui va passer mercredi va nettoyer le ciel et on retrouvera une situation normale jeudi.

De plus en plus fréquent

Il n'y a pas de lien statistique entre ce phénomène et les changements climatiques. Malgré cela, Steven Tual, de Météo Bretagne, observe qu'il y a "une récurrence, depuis quelques années, de ces flux de sud sud-est, qui favorisent ces traversées de particules dans l'atmosphère". En 2017, un phénomène identique avait obscurci le ciel en Bretagne et en Loire-Atlantique.