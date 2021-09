Pays de Montbéliard : l'agglomération lance une enquête sur les ordures ménagères

Pour faire un état des lieux des usages des habitants et imaginer des solutions pour réduire le volume de déchets produit, Pays de Montbéliard Agglomération lancera une enquête auprès de tous les foyers de son territoire.

Réduire drastiquement le volume de déchets produits par les habitants du Pays de Montbéliard. Voilà l'objectif de l'agglomération, qui se lancera dès le 29 septembre dans une vaste enquête sur les pratiques de la population.

En 2021, le territoire produit en moyenne 237 kg de déchets par an et par habitant. Le but, c'est d'arriver au moins à 150 kg. Selon l'agglomération, la très grande majorité de nos déchets pourrait être compostés, recyclés ou encore déposés en déchetterie plutôt que d'aller à l'incinérateur.

Avec la connaissance précise du parc de bac à ordures sur le territoire, il sera possible à l'agglomération d'adapter le volume des poubelles aux usages, et ainsi d'imposer une redevance incitative pour la collecte des déchets : plus le bac est petit, moins la facture est élevée.

Pour mieux connaître les usages, 20 enquêteurs certifiés vont toquer aux plus de 49.000 adresses du Pays de Montbéliard pour interroger chaque foyer. En cas d'absence, les enquêteurs repasseront ou laisseront un avis de passage, pour que l'usager puisse communiquer ses informations sur internet ou par téléphone. Le but, c'est que tous les habitants répondent à l'enquête, "la première de cette ampleur", selon Daniel Granjon, vice-président de Pays de Montbéliard agglomération, en charge de l'eau, de l'assainissement et des déchets.

Une redevance pour inciter au tri

La redevance incitative pour le ramassage des ordures sera mise en place dès 2022 pour une année "test", où chacun pourra simuler le prix à payé sur le site de l'agglomération. Les premières factures arriveront à partir du 1er janvier 2023. Le tarif sera fixé en fonction de la taille du bac de poubelle, et 12 levées sont prévues sur l'année.

Ce modèle a déjà fait ses preuves, selon les élus. Elle a été expérimentée dans les communes de l'ex Communauté de communes des Trois cantons, où le volume de déchets a été réduit à 103 kg par habitant et par an.

De nouvelles consignes de tri sont aussi mises en place, afin de faciliter le recyclage. Désormais, les points de collecte acceptent tous les emballages en aluminium. L'Agglomération prévoit aussi la généralisation des bacs de compostage individuels d'ici la fin de l'année 2023.