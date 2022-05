"Pédaler pour la biodiversité": le président de la LPO en Bourgogne-Franche-Comté va parcourir 2.000 km à vélo

Pédaler 2.000 kilomètres à travers la Bourgogne-Franche-Comté pour la biodiversité. C'est le pari que s'est lancé Bernard Marchiset, le président de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. L'idée est de sensibiliser autour de la protection des oiseaux, de la faune et de la nature en général.

Avant le congrès national de la Ligue de protection des oiseaux, qui se tiendra à Beaune, le président de la LPO en Bourgogne-Franche-Comté a décidé de faire une action coup de poing. Bernard Marchiset va parcourir 2.000 kilomètres à vélo dans la région pour alerter sur la menace qui pèse sur la biodiversité. Il était l'invité de France Bleu Bourgogne mercredi 11 mai.

Comment vous est venue l'idée de ce pari un peu fou ?

C'est un pari un peu fou qui a été lancé comme on lance beaucoup de paris en conseil d'administration, où j'ai dit à mes collègues que plutôt que de faire le tour de la Bourgogne-Franche-Comté en voiture, je ferais bien le pari de rallier le congrès national qu'on va avoir à Beaune, avec Allain Bougrain-Dubourg qui va officier les 17, 18 et 19 juin. Je me suis dit pourquoi ne pas faire le tour de la Bourgogne-Franche-Comté en vélo. Pour moi, ce pari n'était pas du tout réalisable. Et puis voilà, ça s'est concrétisé et le départ est le 17 mai, donc dans moins d'une semaine. Je commence à être un peu fébrile d'ailleurs.

Est-ce que vous avez un itinéraire bien précis déjà prévu ?

Oui, oui, bien sûr. C'est d'abord le Territoire-de-Belfort, ensuite le Doubs, ensuite le Jura, ensuite la Saône-et-Loire, la Nièvre et Lyon. Un tout petit passage dans l'Yonne, au niveau de Guédelon. Et puis je redescends ensuite sur la Côte-d'Or.

Où allez-vous passer en Côte-d'Or ?

Je vais aller à Semur-en-Auxois. Il y a un atlas de la biodiversité communale qui a été lancé sur cette commune. Et l'idée, c'est de rencontrer le maire, les élus et aussi des habitants de Semur-en-Auxois pour discuter un peu avec eux de ce projet, qui est quelque chose de valorisant pour la biodiversité. Cela permet de faire un diagnostic de tout ce qui existe en espèces, au niveau du vivant, sur une commune.

Justement, quel est le message que vous comptez faire passer ?

Le message que je souhaite faire passer et que tous les naturalistes souhaitent faire passer, c'est dire que la biodiversité aujourd'hui, dans certains endroits, se porte bien parce qu'il y a des actions, il y a des projets, il y a des choses qui se font. Et puis globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la biodiversité souffre terriblement du changement climatique.

Même chez nous, en Côte-d'Or ?

Bien sûr, en Côte-d'Or aussi, il y a des espèces qu'il faut vraiment protéger. Je pense à la cigogne noire, à toutes les espèces qui nichent au sol. Parce qu'elles sont soit broyées par les agriculteurs involontairement, soit victimes des changements climatiques, il y a aussi les destructions d'habitats. Il y a plein de choses qui font que le vivant aujourd'hui est en train de décliner. On est en pleine période politique, on est en pleine campagne. Donc l'idée, c'est vraiment d'alerter, de montrer un petit peu ce qui va mal, mais aussi ce qui va bien parce qu'on ne va pas être complètement morose et broyer du noir. Je pense qu'il faut aussi dire qu'il y a des actions qui se font et mettre en valeur ces actions pour justement tenter de sauver la biodiversité si on peut encore la sauver.

Justement, qui est-ce que vous allez rencontrer lors de votre périple ? Vous avez des rencontres prévues avec nos politiques ?

Alors non, il y a eu une rencontre avec Enedis, qui est un gros partenaire pour nous, les salariés d'Enedis nous aident énormément par rapport aux nids de cigognes blanches qui reviennent en force. Donc il y a une grosse action. Et il vient de mettre le site de Dijon en refuge LPO et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi montrer.