Peille s'arme contre les sécheresses qui s'enchaînent

Peille s'organise face au manque d'eau qui devrait malheureusement devenir une constante dans les années à venir. Le maire Cyril Piazza a donc réfléchi avec son équipe : "nous allons canaliser, capter une source et la maintenir dans un bassin de rétention pour la renvoyer vers un bassin incendie pour avoir 300 mètres cube pour nos agriculteurs.

20.000 à 30.000 euros d'investissement

Une façon d'utiliser cette eau au mieux sans en perdre une goutte ou presque. "Cela va nous permettre de viabiliser notre agriculteur local qui est un éleveur bovin et aussi améliorer la sécurité incendie. L'objectif c'est de préserver la ressource, et la stocker de manière optimale." Les hélicoptères bombardiers d'eau pourront venir prélever cette eau en cas d'incendie. Une façon d'anticiper des années difficiles. "Je pense qu'on ne peut qu'être inquiet, l'année que nous venons de vivre a été exceptionnelle dans le mauvais sens du terme, les nappes se rechargent en ce moment mais pas suffisamment. Il y a des jours où on est très contents qu'il pleuve même si on est dans le sud" estime le maire de Peille.