Pélussin : un cabinet d'architecte conçoit des maisons éco-responsables et c'est en plein boom

Et si les maisons de demain étaient conçues dans la Loire ? A Pélussin, petite commune du Pilat, un cabinet d'architecte, l'Atelier 3a, propose la construction de maisons éco-responsables.

D'abord, oubliez toute forme d'énergie fossile. Fini les radiateurs ou les chaudières au fioul. Dans une maison éco-responsable, l'objectif est de récupérer un maximum de soleil pour chauffer sa maison de manière naturelle. Une orientation au sud des principales pièces de vie est donc privilégiée. En cas de carence en chauffage, il est possible d'installer un poêle ou une pompe à chaleur pour compléter.

Le surcoût d'une maison éco-responsable est amorti au bout de 15 ans

Au niveau du prix, ce type d'habitat est assez onéreux. Comptez 2.600 euros par mètre carré pour une maison éco-responsable contre 1.500 pour une maison classique. Néanmoins, les économies sur les factures d'énergie vous permettront d'amortir ce surcoût au bout de 15 ans en moyenne. En effet, le coût du chauffage ne représente qu'une centaine d'euros par an pour une maison éco-responsable.

25% de commande en plus depuis le début de la crise sanitaire

Intéressé ? Il vous faudra patienter environ un an et demi entre la signature du contrat de construction et la remise des clés, si vous souhaitez acquérir une maison éco-responsable. Vous ne serez d'ailleurs pas les seuls. Depuis, le début de la crise sanitaire, le nombre de commande chez l'Atelier 3a a augmenté de 25%.