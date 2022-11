Pen Bron : "un joyau naturel abandonné et détruit", les associations tirent la sonnette d'alarme

Une dune piétinée et détruite, les associations en appellent à l'Etat et aux collectivités locales

Trois associations tirent la sonnette d'alarme : LECS (Les Écologistes de la Côte Sauvage) Terre et Mer et Vert Pays Blanc et Noir ont déposé une pétition avec 5.000 signatures au propriétaire des lieux, les Oeuvres de Pen Bron, ainsi qu'au Département et à la Préfecture. Il faut dire que ce site, naturel et classé en face du Croisic, est menacé, laissé à l'abandon depuis plus de deux ans. Depuis que le centre de rééducation a été transféré à Saint-Nazaire.

Le site se dégrade à vue d'oeil avec en toile de fond aussi le problème de l'évolution du trait de côte et les risques d'incendies - Adhérents association

Il s'agit d'un immense bâtiment de 22 000 m2, mis en vente mais sous condition. L'acquéreur devra respecter le cahier des charges, la faune et la flore ainsi que le projet dans sa globalité. Pas question donc de raser la forêt ou de voir à cet endroit un énorme projet immobilier. Le propriétaire, les Œuvres de Pen Bron, en a fait la promesse et, en attendant, continue d'entretenir le bâtiment à coup de millions d'euros en facture d'électricité et en gardiennage. Impossible donc pour lui de s'occuper aussi des dunes et de la forêt. Le site se dégrade à vue d'œil. Sans parler de l’évolution du trait de côte.

La dune, piétinée, ne pèsera pas lourd cet hiver face aux tempêtes" - les associations

Le site de Pen Bron est un joyau naturel très connu dans la presqu'île de Guérande. C'est un lieu de balade entre le sable et les arbres, entre l'océan et les marais salants. Pendant des décennies, il a été bien entretenu et préservé mais aujourd'hui les barrières, les ganivelles et les grillages qui bordent la dune sont la plupart du temps par terre, piétinés par la foule notamment l'été. La dune s'abîme et "quand on sait que pendant Xynthia, Pen Bron était devenu presqu'une île, on se dit que cet hiver, elle ne pèsera pas bien lourd face aux tempêtes. Ca peut vite devenir catastrophique alors qu'il y a eu des fonds versés aux collectivités après Xynthia justement", dénoncent les associations.

Le Conservatoire du Littoral intéressé

Des associations qui évoquent aussi le risque d'incendie : barbecues dans les bois, feux sur la plage, plus personne ne surveille, "c'était du grand n'importe quoi cet été". Les Œuvres de Pen Bron envisagent une vente d'ici six mois. On sait que le Conservatoire du Littoral est intéressé. Mais pour les associations, impossible d'attendre sans rien faire : "il y a urgence". A tel point que les Amis de Pen Bron évoquent de leur côté l'idée d'un chantier participatif, au moins pour remettre les bordures en état_. "Mais en réalité, ce sont des travaux colossaux, on ne pourra pas tout faire tout seul"_ poursuivent les associations de défense de l'environnement qui regrettent le silence de l'Etat et de la communauté de communes sur ce dossier.