Pensez à télécharger Ecowatt pour être prévenus en cas de coupure d'électricité

La baisse de la consommation d'électricité s'amplifie en France selon RTE , ce qui signifie que les efforts des particuliers et des entreprises commencent à payer. Elisabeth Bertin, déléguée régionale Grand-Est chez RTE rappelle que l'application Ecowatt sera un outil utile pour les semaines à venir.

À quoi sert l'application Ecowatt ?

C'est une application qui permet de donner à tous la visibilité des tensions qu'il peut y avoir sur le système électrique. Et donc, c'est un dispositif qui vous donne une alerte avec un signal vert, orange ou rouge qui vous précise les heures de tension sur le système électrique. En ce moment, on est en vert donc tout va bien. En signal orange, ça veut dire qu'on a une production qui est quasi équivalente à la consommation. Il n'y a pas beaucoup de marge, mais il n'y a pas de coupures qui sont prévues et un signal rouge indique qu'il peut y avoir des coupures dans les jours à venir.

S'il y a un signal rouge, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que si nous baissons tous notre consommation, ça veut dire qu'il y aura moins de tension. Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas besoin de couper ou alors couper de façon moins importante. Donc l'intérêt de cette application Ecowatt, c'est justement de mobiliser, de faire en sorte qu'on fasse tous un geste qui permette d'éviter les coupures.

Quand il fait un degré de moins en France, on consomme en plus l'équivalent de la consommation de la Bourgogne-Franche-Comté

Les gestes les plus utiles, c'est lié au chauffage puisque le chauffage représente une part importante de la consommation. C'est lié aussi à l'éclairage. On sait que dans le secteur tertiaire par exemple, on peut faire beaucoup de choses et avoir beaucoup plus de LED pour consommer moins. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, quand il fait un degré de moins partout en France, c'est l'équivalent de la consommation de la région Bourgogne Franche-Comté qui est consommé en plus.