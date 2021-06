Pénurie d'eau : Montpellier accueille un colloque pour préserver cette ressource en tension

Nous consommons l'eau à crédit. Chaque année, les réserves en eau douce du Languedoc Roussillon sont amputées de 80 millions de mètres cubes. La faute à une surconsommation chronique et aux premiers effets du dérèglement climatique.

Pour tenter de revenir à l'équilibre, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée a tenu un colloque, jeudi 29 juin, à Montpellier. Autour de la table : des élus, des chefs d'entreprises ou encore des agriculteurs, Et un objectif : les mettre d'accord sur des solutions pour réduire la consommation d'eau.

Un cap inscrit dans un Plan de gestion des ressources en eau (PGRE). C'est en quelque sorte un protocole pour régler un problème local, comme par exemple concilier l'assèchement d'un cours d'eau avec les besoins des agriculteurs limitrophes.

Une soixantaine de PGRE ont été signés depuis 2015 par l'Agence de l'eau en Languedoc Roussillon. A la clé, ce sont près de 350 millions de mètre cubes d'eau qui sont désormais économisés chaque année.

Mais il va falloir passer à la vitesse supérieure, prévient Laurent Roy, le président cet établissement géré par le ministère de la transition écologique :

Car les effets du manque d'eau douce se font déjà ressentir :

"On voit déjà des concurrences entre l'eau potable, l'irrigation et le fait de laisser suffisamment d'eau dans les rivières. Car l'eau est certainement le sujet pour lequel le changement climatique est le plus perceptible. L'eau c'est à la fois ce que l'on boit et ce que l'on mange, donc c'est fondamental."