Performance énergétique : 1 logement sur 10 est une passoire thermique en Occitanie

Les passoires thermiques, c'est l'un des chevaux de bataille du gouvernement depuis 2021 et la loi Climat et résilience. D'année en année, la réglementation se durcit pour inciter les propriétaires à faire des travaux et à rendre leurs logements plus performants. Mais comment sont les logements en Occitanie ? Il y a quand même des mauvais élèves.

L'ADEME (l'agence de la transition écologique) recense tous les diagnostics de performance énergétique effectués dans chaque région. Ces fameux DPE permettent d'attribuer une note, enfin une lettre, à votre logement, entre A et G. A pour les bons élèves et G... Pour les moins bons, les logements mal isolés. Si vous êtes F ou G, vous possédez d'ailleurs ce que l'on appelle une passoire thermique. En Occitanie, il y en a 11% d'après les chiffres de l'ADEME (4% pour les G, 7% pour les F). C'est mieux qu'au niveau national, où l'agence compte 17% de passoires thermiques.

La majorité des logements classés C et D

La plupart des habitations sont globalement de bonnes élèves. On comptabilise pratiquement 60% de C et de D. Quant aux très bons élèves, les A, ils sont 7%. Là aussi, c'est mieux qu'à l'échelle de la France (4%).

Cette disparité peu s'expliquer par le climat, chez nous très agréable, nous avons moins besoin de chauffer nos logements dans le sud que dans le nord. Un exemple : un même logement jugé comme une passoire thermique dans les Pyrénées ne le sera plus si on le déplace dans l'agglomération toulousaine. Les logements classés F et G devraient être interdits à la location en 2025 et 2028 , si d'ici là la loi ne bouge pas.