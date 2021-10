Périgueux devient la seule ville fleurie de Dordogne avec quatre fleurs

Le palmarès national des villes et villages fleuries vient d'être publié. Périgueux conserve ses quatre fleurs. C'est la seule commune de Dordogne a l'avoir.

Périgueux garde ses quatre fleurs sur son panneau jaune. Le jury a publié ce jeudi 30 septembre le palmarès national des villes et villages fleuris de Dordogne. Périgueux est la seule commune de Dordogne distinguée dans cette catégorie. Dans les départements voisins, Angoulême en Charente et Blanquefort en Gironde conservent leurs quatre fleurs.

Sur sa page facebook, la mairie de Périgueux rappelle que le jury est venu en juin dernier. Ce prix des villes et villages fleuris récompense les communes qui améliorent la qualité de vie et l'attractivité avec le fleurissement, le paysage et le végétal.