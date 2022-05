Périphérique de Paris : la mairie veut transformer la "ceinture grise" en "ceinture verte"

"De la ceinture grise à la ceinture verte" prévient l'écran géant installé dans la salle des fêtes de l'académie du climat. Ce mercredi, en conférence de presse, Anne Hidalgo présente son "plan de transformation progressive et concertée du boulevard périphérique", indique encore le sous-titre à l'écran. La maire de la capitale avait déjà annoncé la couleur, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et l'après, elle veut transformer l'axe routier majeur de la ville en un "boulevard urbain apaisé". Restait à présenter les détails de ce projet, déjà fraîchement accueilli par la préfecture de police de Paris, qui aura son mot à dire.

L'anneau circulaire de 35 km, qui fêtera son demi-siècle en 2023, est une "ceinture grise que nous voudrions voir transformer en ceinture verte" à l'horizon 2030, explique l'ex-candidate du PS à la présidentielle, qui veut offrir aux 500 000 habitants vivant de part et d'autre de cet axe rapide un "cadre de vie plus harmonieux, plus agréable", moins pollué.

Une voie dédiée aux bus et au covoiturage

Principal ambition de ce projet de transformation, et principal point de tension, la réduction du nombre de voies de circulation sur l'ensemble de l'anneau de 35 km. La mairie veut d'abord "harmoniser le nombre de voies" en passant à 2x3 voies dont une voie dédiée aux bus et au covoiturage. Ce sera d'abord une "voie olympique" réservée aux participants des JO de 2024 (athlètes, officiels, secours). Ce projet là a déjà été voté en conseil de Paris et accepté par la préfecture de police. Mais la mairie veut pérenniser ensuite, cette voie pour la réserver aux bus, taxis et covoiturage. Une mesure qui permettrait de retirer 80 000 véhicules de la circulation selon l'équipe municipale.

70 000 arbres plantés d'ici 2024

Moins controversé, la mairie de Paris promet aussi de végétaliser 10 hectares autour du boulevard périphérique en plantant 70 000 arbres. Plus de 18 000 ont déjà été plantés entre 2020 et 2022. Plusieurs portes d'entrée de la capitale seront aussi transformées en places. C'est déjà fait pour les portes de Vanves, des Lilas, de Pouchet et de Pantin. Les portes de Clichy, de La chapelle, de Brancion, Dauphine et Maillot suivront d'ici les Jeux.

La question de la vitesse, elle, "n'est pas d'actualité", a précisé Anne Hidalgo. Il était question, un temps, d'abaisser la vitesse de 70 km/h à 50.

Un nouveau bras de fer entre la mairie et la préfecture de police de Paris ?

Voilà sur le papier. Mais dans les faits, le projet de transformation du périphérique ne sera pas si simple que cela. Lui non plus... car la mairie de Paris n'a pas entièrement la main sur cet axe structurant de la région parisienne où plus d'un million de voitures passent chaque jour. "Suite à la loi du 28 février 2017 [...] le boulevard périphérique fait partie de la liste des axes [...] essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics", prévient d'ores et déjà la préfecture de police de Paris.

Très concrètement par exemple, "la portion située au droit du site Balard du ministère de la défense, dans le 15ème arrondissement, relève de la compétence du préfet de police au titre des sites sensibles (arrêté n° 2017-801 du 24 juillet 2017)" détaille le représentant de l'Etat. Le maire de Paris est donc "tenu de communiquer au préfet de police, avant leur mise en œuvre, les projets de modification des caractéristiques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination." En clair, le projet devra être validé et faire l'objet d'études de trafic non seulement à l'échelle de Paris mais à l'échelle de l'Ile de France. Aujourd'hui, conclut la préfecture de police, "seul le principe d'une voie réservée pour l'organisation des JO de 2024 a été validée".