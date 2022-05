Permis de construire refusés et urbanisation stoppée : le coup de gueule des maires de Val'Eyrieux

Maires et conseillers municipaux de Val'Eyrieux - et également de la montagne ardéchoise - se sont retrouvés au Cheylard pour dénoncer l'application stricte de lois d'urbanisme inadaptées selon eux

Une trentaine de maires en colère se sont retrouvés au Cheylard, dans les locaux de la communauté de communes de Val'Eyrieux ce mardi soir. Ils portent leur écharpe tricolore pour bien rappeler qu'ils sont élus. Ils en ont gros sur le cœur. Ils n'en peuvent plus d'essuyer constamment des refus de permis de construire et estiment que l'administration étouffe la vie économique de leur commune, dans l'arrière pays ardéchois. Ils demandent à la préfecture et aux services de l'Etat de les écouter. En vain pour le moment.

On a l'impression que l'Etat ne nous aide pas, qu'il est là comme un frein. On n'est pas des bétonneurs ! On a une vision à long terme - Dominique Bresso, le maire de Belsentes

Le problème n'est pas nouveau. Mais la démission du maire de Belsentes au mois de mars, lassé par une administration trop rigide et des règles trop strictes, a été la goutte d'eau.

Son successeur Dominique Bresso évoque des assistantes maternelles qui cherchent à construire leur maison depuis trois ans maintenant, et dont le permis de construire est constamment refusé. "C'était la discontinuité, puis l'artificialisation qui n'était pas faite alors que c'était déjà une plateforme, puis une histoire de quelques mètres d'écart sur un réseau.. on ne comprend plus" énumère le nouveau maire. C'est une sacrée perte pour la commune, dont l'école compte 47 élèves. C'est aussi de l'emploi qui reste en suspens. "A Belsentes, il y a 500 habitants, et à Valence 220 000 habitants. Un emploi chez nous créé, c'est l'équivalent de 400 emplois à Valence. Qui oserait dire non ?" s'étonne-t-il, parlant d'un deux poids deux mesures.

Nous, les anciens élus, on a envie de lâcher prise - Catherine Faure, la maire de Saint Julien d'Intres

La problématique touche au-delà des communes de Val'Eyrieux. Présent à la réunion, Christophe Charre, premier adjoint à Borée dans la montagne ardéchoise. Il regrette des lois d'urbanisme là pour protéger l'environnement, mais qui en réalité selon lui sont adaptées à des villes, pas à des villages de campagne. A Borée, la dernière construction de maison neuve date de 2016. Les derniers permis demandés ont été refusés. "Pour une petite commune comme nous de 150 habitants, c'est une perte de lien social. Honnêtement, il y en a marre. Nos villages deviendront progressivement des lieux pour les vacanciers au mois d'août. Mais le reste de l'année, ça va devenir compliqué" déplore-t-il.

Il faut plus de concertation entre les maires et les services de la DDT, qui rendent parfois des avis aberrants, parce qu'ils appliquent leurs règles sur des plans, ils ne viennent pas sur le terrain - Thierry Girot, le maire d'Arcens

Catherine Faure, la maire de Saint Julien d'Intres, se dit triste et désolée. "Vous faites une demande de permis, on vous dit : non pour telle et telle raison. Il faut absolument construire dans les dents creuses nous dit-on ! Sauf que parfois, ça correspond à habiter enclavé entre deux maisons. Les gens ne viennent pas à la campagne pour ne pas avoir de terrain !" développe-t-elle.

"On arrive à trouver des gens qui font des agrandissements sans permis. Et on est devant le fait accompli" Copier

"Je ne suis pas une élue débutante, ça fait trente ans que je vis la ruralité. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des projets, qui ont envie de venir à la campagne et face à ça, on obtient des refus. On est en colère" poursuit Catherine Faure.