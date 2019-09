Pernand-Vergelesses : colère d'un collectif citoyen contre le défrichement d'une parcelle de forêt classée Natura 2000

Pernand-Vergelesses, France

Très mauvaise surprise à Pernand-Vergelesses pour les membres du collectif La Jeannie. En se rendant sur le plateau "Sur-Forêts", ils ont découvert que les travaux de défrichement de la parcelle ont débuté ce jeudi 5 septembre 2019.. Le collectif s'est constitué il y a plus de trois ans, pour dénoncer un projet d'implantation de vignes sur cette parcelle communale d'environ 7 hectares. Leur principale inquiétude concerne la faune et la flore, très riche sur cette zone.

Stupéfaction ce jeudi matin pour ces membres du collectif la Jeannie qui découvrent les barrière barrant l'accès à la parcelle "Sur-Forêts" à Pernand-Vergelesses. © Radio France - Stéphanie Perenon

Le collectif dénonce la déforestation et destruction d'espèces protégées

Un projet contesté depuis plus de trois ans par le collectif citoyen car le site, classé en zone Natura 2000, abrite des espèces protégées comme le damier du frêne. Mais le collectif a répertoriédes fleurs très rares comme l’Aster Linosyris et l’Euphorbe de Séguier, qui figurent sur la liste des espèces menacées en Bourgogne. Des oiseaux remarquables sont aussi visibles sur ce plateau comme l'Engoulevent d'Europe ou encore certaines chauve-souris. L'Organisation Non Gouvernementale Environnementale (ONGE) Forestiers du Monde, s'est saisie du dossier et a adressé, avec le Collectif La Jeannie et les Sentinelles de la Montagne Dijonnaise, une lettre ouverte au maire Jean Chevassut, le priant de revenir sur son projet, "la déforestation est un problème majeur mondial", écrit-elle, "mais c'est sous nos yeux, en Côte-d'Or qu'il faut commencer à agir."

Après seulement trois heures de travaux, près d'un hectare de la la parcelle ont déjà été détruits. © Radio France - Stéphanie Perenon

Travaux interrompus et intervention des gendarmes

Sur place, les membres du collectif ont demandé aux conducteurs des engins de travaux de stopper leur activité. Les travaux débutés ce jeudi matin ont donc été interrompus jusqu'à l'arrivée d'une brigade de gendarmes de Nuits-Saint-Georges, venue constater la situation. Les gendarmes ont ensuite rappelé aux membres du collectif, que l'accès au site était désormais interdit, suite à l'arrêté pris par le maire de la commune et datant du 2 septembre dernier.

L'arrêté pris par le maire de Pernand-Vergelesses date du 2 septembre 2019. © Radio France - Stéphanie Perenon

Forestiers du Monde va saisir le tribunal administratif de Dijon

Pour Forestiers du monde ces travaux sont illégaux et reposent sur une autorisation de défrichement qui est caduque. L'Organisation Non Gouvernementale Environnementale (ONGE) doit déposer cet après-midi trois référés auprès du tribunal administratif de Dijon ce jeudi, pour faire suspendre les travaux, avant un prochain examen du dossier sur le fond.

