Energies renouvelables en Dordogne : "Personne n'a envie de vivre sous des éoliennes", dit la SEPANSO

La Dordogne va devoir développer les panneaux solaires, les méthaniseurs, et même les éoliennes ! C'est le message que martèle le préfet du département sur France Bleu Périgord . Il a dévoilé une carte sur les zones où on pourrait potentiellement construire des éoliennes en Dordogne . Ca concerne seulement 1% du territoire du Périgord, soit presque 10 000 hectares.

"10.000 hectares, c'est énorme, s'exclame Gérard Charollois président de la SEPANSO, la principale association de défense de l'environnement dans le Périgord.. En Dordogne, il y a peu de vent. En hiver il n'y a pas de soleil. Les énergies renouvelables sont intermittentes. Elles ne répondent pas au défi énergétique", regrette-t-il.

"Le photovoltaïque nous ne sommes pas contre, réagit le président de la SEPANSO. A condition que ce soit sur des milieux artificialisés. Même si ça ne résoudra pas le problème énergétique, ça fera plaisir et on aura satisfait à une vertu apparemment écologique."

Alors quelle alternative selon lui? "Le nucléaire c'est un mode de production sérieux. Il pose un certain nombre de problèmes techniques : les déchets et les risques. Mais il fournit de l'énergie de manière constante et certaine. Mais personne n'a envie de vivre sous des éoliennes. De voir devant chez lui un champ de panneaux photovoltaïques."

