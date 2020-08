Les cas de contamination au virus sont très élévés dans les cantons de Pertuis et Cadenet. Ils atteignent une moyenne de 30 cas pour 100 000 habitants, soit le double du taux d'incidence du département de Vaucluse.

Pertuis et Cadenet enregistrent l'un des plus gros taux d'incidence du virus en Vaucluse

Le taux d'incidence du COVID dans les cantons de Pertuis et Cadenet est deux fois plus élevé que celui enregistré dans le reste du département. Il atteint 30 cas positifs pour 100 000 habitants, contre 16 pour 100 000 en Vaucluse. Santé Lub a répertorié 15 cas positifs pour la période du 6 au 13 août. Il s’agit du plus gros taux de cas positifs enregistré sur une semaine depuis fin avril.

Santé Lub, la Communauté Territoriale Professionnelle de Santé du Sud Luberon, collecte quotidiennement les cas positifs des laboratoires de ville pour le territoire du Sud Luberon depuis le début de l’épidémie. Au moment où la ville de Marseille est passée en "zone rouge" la plus grande vigilance est recommandée notamment de la part des commerces, restaurants et débits de boissons.

La ville de Pertuis, située en Vaucluse mais qui fait partie de l'agglomération d'Aix en Provence, pourra éventuellement décider d'annuler des événements susceptibles de mettre en danger la population.