Peste porcine africaine : les promenades en forêt de nouveau possibles dans les Ardennes, la clôture reste

Les mesures mises en place depuis octobre 2018 après la découverte de sangliers porteurs de la peste porcine africaine en Belgique sont levées dans les Ardennes. Sur les 17 communes ardennaises concernées, les éleveurs, les exploitants forestiers, les chasseurs n'ont désormais plus besoin de se former à la biosécurité, n'ont plus de règles de désinfection à respecter, ni de formulaires à remplir pour pouvoir exercer en zone blanche.

Retour à la normale

Les promenades et autres activités de loisirs en forêt sont de nouveau possibles. Mais la vigilance reste de mise. "Les promeneurs qui trouvent un sanglier mort devront prévenir les services de l’Etat", précise Hervé Descoins, directeur départemental de cohésion sociale et de la protection des populations dans les Ardennes. Des analyses seront alors menées pour détecter l’éventuelle présence de la peste porcine africaine.

Carte des périmètres de protection contre la lutte porcine africaine - Ministère de l'Agriculture

Si les restrictions cessent, c’est parce que la Belgique a retrouvé son statut de pays indemne de peste porcine africaine depuis le 20 novembre 2020. La découverte du dernier cadavre de sanglier porteur du virus remonte à août 2019.

La clôture reste en place

La clôture grillagée de 133 km qui longe la frontière belge dans les Ardennes, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle restera en place "a priori jusqu’en mars 2022", détaille Hervé Descoins, "parce que si le risque est minime, il n’est pas totalement écarté". Le dispositif semble avoir démontré son efficacité car aucun cas de peste porcine africaine n’a été décelé côté français.

Les battues organisées pour éradiquer les populations de sanglier dans la zone blanche délimitée par la clôture se poursuivent au moins jusqu'au 31 mars.