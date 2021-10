Pesticides dans les vignes : 200 foyers participent à une enquête en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire

200 familles sont invitées à participer à une enquête scientifique sur les pesticides en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. L'objectif de cette étude menée par l'Anses et Santé Publique France est de voir si ceux qui vivent tout près des vignes sont plus contaminés que ceux qui vivent plus loin

C'est une étude de grande ampleur, lancée par les autorités sanitaires qui démarre dans six régions viticoles de France, dont la Bourgogne. L'agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) et Santé Publique France vont tirer au sort 200 personnes en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire pour participer à l'enquête Pestiriv. Clémence Fillol, épidémiologiste à Santé Publique France fait le point sur cette étude.

France Bleu Bourgogne : quel est l'objectif de cette enquête, qu'est-ce que vous allez mesurer ?

Clémence Fillol : L'originalité de cette enquête, c'est de coupler des mesures biologiques, c'est à dire de mesurer les pesticides dans les urines et les cheveux des participants, et des mesures dans leur environnement. Donc, on va mesurer également les pesticides dans leurs verres, à l'intérieur, dans les poussières, dans les légumes et les fruits qui sont issus du jardin potager. Le but c'est de voir si, éventuellement, il y aurait une surexposition des personnes qui vivent près des vignes par rapport aux personnes qui vivent loin de toute culture agricole.

On va faire ces mesures sur 200 foyers, donc qui comprennent des adultes et des enfants, en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire. Ces foyers seront tirés au sort et chacun est libre d'accepter ou de refuser de participer à l'étude.

On peut se porter volontaire pour participer ?

Non, puisque nous voulons conserver une rigueur scientifique qui nous permet d'avoir une population représentative des personnes qui vivent près des vignes. Pour cela il faut absolument avoir quelque chose qui soit rigoureux d'un point de vue statistique. Et donc, les participants sont bien tirés au sort, pour que ce soit aléatoire.

En quoi consistent les tests biologiques auxquels il faut se soumettre ?

On va recueillir une seule mèche de cheveux puisque les mesures qu'on peut réaliser dans une mèche de cheveux sont représentatives de plusieurs mois d'exposition aux pesticides. Et par contre, on va recueillir pendant 15 jours, 27 prélèvements d'urine.

Vous avez déjà une idée des résultats ?

Non, on n'a pas d'idées préconçues. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on a d'autres études en population générale qui montrent effectivement que la population française, de façon générale, est assez exposée aux pesticides. Mais là, vraiment, l'originalité de cette étude, c'est d'aller au plus près des résidents de vignes pour voir si vraiment il y a eu une exposition plus élevée de cette population par rapport à la population générale et par rapport à la population qui vit loin de toute culture.