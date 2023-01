Pétition à Montbéliard : "N'abattez pas les 14 arbres du Faubourg"

Des riverains du faubourg de Besançon à Montbéliard veulent épargner les 14 tilleuls qui devraient être sacrifiés par la requalification de cette entrée ouest de la ville. Ces habitants ont accroché une grande banderole sur l'un des immeubles du faubourg : "Madame le maire, n'abattez pas les 14 tilleuls du Faubourg". Parallèlement, ils font circuler une pétition qui a déjà recueilli 300 signatures.

Comme tout aménagement de voirie, le nouveau faubourg de Besançon à Montbéliard inclura une piste cyclable qui sera tracée pile poil sur la rangée des 14 tilleuls. La mairie promet de replanter des arbres juste à coté de la piste cyclable, à un mètre des arbres actuels.

Avec les petits arbres qui seront plantés, il il faudra attendre des décennies pour bénéficier de l'ombre des tilleuls actuels", explique Cécile Maillard-Salin © Radio France - Christophe Beck

Les pétitionnaires se félicitent de ce projet de requalification qui prévoit à la fois des arbres et une piste cyclable. Mais ils proposent une solution qui épargne les vieux tilleuls et rend le cheminement cyclable plus cohérent. "Il faudrait basculer la piste cyclable sur l'autre coté du Faubourg", explique Cécile Maillard-Salin, l'une de ces riverains. Cette option aurait deux avantages : "Elle permettrait à la nouvelle piste cyclable de rallier le carrefour, au lieu de s'arrêter au niveau du temple Saint Georges, comme ce sera le cas de coté-ci. Et elle éviterait aux cyclistes qui viennent de Saint Suzanne de traverser le faubourg pour aller emprunter le nouveau tronçon".

La mairie explique que de ce côté-là, il y a beaucoup de sorties d'immeubles qui entraveraient la circulation vélo. Et sur ce coté Nord, les deux roues circulent dans le même sens que les voitures, ce qui pose un problème de sécurité. Alors que de l'autre coté, les cycles arrivent à contre sens et sont donc plus visibles des automobilistes qui stationnent.

De toute façon, explique la ville, le chantier a été reporté d'un an, faute de disponibilités budgétaires. Les pétitionnaires demandent qu'avec ce nouveau délai, on remette le débat sur le tapis.