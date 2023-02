Pétition, fin de l'enquête publique : à Outarville, le projet de broyage de batteries dans l'ex-Steco divise

La pétition lancée par des habitants d'Outarville contre le projet de la société Récup 44 compte plus de 200 signatures, ce vendredi 17 février, jour où se termine l'enquête publique. A une voix près, le conseil municipal a lui validé le projet, début février, avant la fin de cette enquête pour laquelle les habitants sont invités à donner leur avis. Le projet de "transit et de traitement par broyage de déchets de batteries acide/plomb" est loin de faire l'unanimité à Outarville et dans le hameau de Poily où se situe le site industriel.

Un site déjà pollué par l'entreprise précédente

Dans cette petite commune de la Beauce, près de Pithiviers, on connaît bien le site dont il est question, occupé jusqu'au début des années 2010 par l'entreprise Steco Power. Après son départ, un diagnostic de pollution a été réalisé par Assyst Environnement, qui y relève "une contamination significative diffuse en plomb, et localisée aux métaux cadmium, arsenic, cuivre, zinc, aux hydrocarbures totaux." C'est toujours le nom de la Steco qui est affiché sur le bâtiment entouré de grillages. Pourtant, les locaux sont utilisés par une autre société, Récup 44, qui y stocke des batteries, comme on peut le lire sur le site du ministère de la transition écologique , qui classe le site en Seveso seuil bas.

Un projet "pas conforme en matière environnementale" pour un conseiller municipal d'opposition

"Le projet ferait passer le site en Seveso seuil haut" explique Sylvain Naudet, l'un des habitants à l'origine de la pétition, qui estime le projet "pas conforme en matière environnementale (...) des termes employés restent très vagues, très flous." Conseiller municipal d'opposition, Sylvain Naudet a voté contre le projet, comme 3 de ses collègues. Cinq ont voté pour, dont le maire. Six se sont abstenus, dont le premier adjoint Daniel Chain. Il n'est pas contre le projet, il serait même plutôt pour, afin d'éviter que le site ne devienne une friche industrielle à la pollution non-maîtrisée, mais il estime, faute d'informations suffisamment précises, ne pas pouvoir donner un avis éclairé. "On aurait pu facilement comprendre si on avait eu toutes les informations nécessaires pour les risques encourues par la population" regrette-t-il. Le maire, lui, n'a pas répondu à nos (nombreuses) sollicitations.

Des passages barrés de noir dans l'enquête publique, pour confidentialité © Radio France - Camille Huppenoire

Car c'est bien le manque de transparence, et d'information, qui est reproché à ce projet. Dans les dossiers de l'enquête publique disponibles pour consultation en mairie, Julie Sekkouti, une des initiatrices de la pétition, a été surprise de voir des pages vides ou barrées de noir. "C'est énorme, le nombre de pages à feuilleter. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est que dans les intercalaires qui parlent de danger, c'est vide" s'étonne cette mère de famille. Des pièces du dossier sont en effet confidentielles, comme le confirme l'avis de la MRAE (Mission régionale d'autorité environnementale) publié en décembre 2022, "en raison de leur nature (...) au titre des secrets des procédés contenus et des informations commerciales."

Un risque sanitaire "compatible" avec l'usage industriel ?

L'avis de la MRAE n'est "ni favorable ni défavorable" au projet car il "vise à permettre d'améliorer sa conception et la participation du public." Il relève des "résumés de l'étude d'impacts et de l'étude de dangers (...) trop succincts et peu informatifs" ainsi que "des lacunes ne permettant pas de s'assurer de la bonne prise en compte de l'ensemble des enjeux relatifs à l'environnement et à la santé humaine." La société Récup 44 n'a pas donné suite à notre sollicitation. Dans sa réponse à l'avis de la MRAE , versé à l'enquête publique, elle estime le risque sanitaire compatible avec un usage industriel et propose entre autres un suivi semestriel sur les eaux souterraines.

"Pour moi c'est scandaleux de faire ça à côté des maisons"

Les habitants à l'origine de la pétition évoquent eux le risque "d'accidents graves et de pollution du sol, de l'air de l'eau." Candice Guyot, qui vit au centre d'Outarville, à un petit kilomètre du site de la Steco Power, est catégorique. Ce projet, "je n'en veux pas (...) pour mes enfants, pour mes animaux, je ne veux pas qu'ils soient infectés. On n'a pas de recul sur ça. C'est revenir en arrière, repolluer (...) pour moi c'est scandaleux de faire ça à côté des maisons." Dans le hameau de Poily, moins d'une centaine de mètres séparent le site de l'ex-Steco des premières maisons.