"Peu probable" que la fumée des incendies au Canada affecte l'air en France, le ciel voilé dans l'Ouest

Le ciel de Nantes est voilé ce mardi 27 juin, constate France Bleu Loire Océan. Conséquence des incendies de forêt qui ravagent le Canada . Les fumées ont atteint l'Ouest de l'Europe , à cause des vents. Elles sont aussi visibles depuis la Bretagne, selon France Bleu Armorique. "Le panache de fumée atteint la péninsule ibérique ainsi que l'Irlande et le Royaume-Uni, et finira par traverser la France, les pays du Benelux, l'Allemagne avant de poursuivre plus à l'est", a prévenu lundi Mark Parrington, scientifique au Service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus (CAMS), interrogé par l'AFP.

L'observatoire européen Copernicus estime qu'il est "peu probable" qu'elles aient un impact sur la qualité de l'air en Europe. Selon les mesures d'observations par satellite, les particules fines qu'elles contiennent circulent à "des altitudes très élevées". Il n'y a pas donc pas de concentration importante à hauteur de respiration et peu de risques de pollution.

"On va suivre ça de près"

Mais la situation est surveillée de près car il y a encore des incertitudes. Les observatoires régionaux qui analysent la qualité de l'air restent prudents. "Pour l'instant, il n'y a pas d'impact prévu pour Paris et l'Ile-de-France", indique Airparif. Néanmoins, selon l'observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France, "on ne peut pas exclure du dépôt, c'est-à-dire des retombées" si les courants atmosphériques se modifient dans les prochains jours et que les strates d'altitude se mélangent aux strates inférieures.

"Peut-être qu'on respirera très bien et qu'on ne mesurera pas de particules au sol, mais si ces masses d'air arrivent plutôt au niveau du sol, si on a des masses d'air basses, il est possible qu'on ait des élévations des niveaux de particules et ça on le suivra avec notre réseau de mesures", explique à France Bleu Maine, Marion Guiter, porte-parole d'Air Pays de la Loire. Elle reste donc prudente même si pour l'heure, l'observatoire "n'a pas encore de prévisions de dégradations à cause des fumées du Canada mais on va suivre ça de près".