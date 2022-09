Alors que l'exécutif est réuni ce vendredi matin autour du chef de l'Etat en conseil de défense sur l'énergie, la question des économies d'énergie devient de plus en plus centrale. Nathalie Lemaitre, la déléguée régionale de RTE en Normandie nous donne des conseils sur les "écogestes" à adopter.

On peut se familiariser aux "écogestes" dès à présent explique la déléguée régionale de RTE

L'énergie et surtout la manière de l'économiser est au cœur du conseil de défense réuni ce vendredi matin à l'Elysée autour du président Emmanuel Macron. A l'approche d'un hiver qui s'annonce tendu au niveau des approvisionnements en gaz et en électricité en raison de la guerre en Ukraine, les bonnes habitudes sont à prendre dès maintenant explique Nathalie Lemaitre, la déléguée régionale de RTE (Réseau de transport d'électricité) pour la Normandie, invitée de France Bleu Normandie ce vendredi matin.

Des économies d'électricité très significatives

Parmi les "écogestes" que l'on peut dès à présent adopter, Nathalie Lemaitre cite par exemple le fait de faire tourner ses machines aux heures creuses plutôt qu'aux heures de pointe. "Si un quart des Français décale l'utilisation de ces appareils de lavage comme le lave-linge, cela représente _une diminution de la consommation d'électricité équivalente à deux fois la celle de la métropole du Havre_. Autre exemple, si tous les Français éteignent une ampoule, on baisse la consommation d'un niveau équivalent à la Métropole de Rouen" détaille la déléguée régionale de RTE.

Ces gestes sont simples insiste Nathalie Lemaitre et peuvent permettre "d'éviter des coupures" que le gouvernement redoute de devoir appliquer cet hiver si l'approvisionnement est inférieur à la consommation. Cela dit, insiste la déléguée régionale de RTE, les coupures sont "le dernier recours". Elles sont programmées, ponctuelles et ciblées et concernent d'abord les entreprises avant les particuliers.

Un site internet pour voir en temps réel la consommation électrique

Un site internet permet de se rendre compte en temps réel de la consommation électrique de la France. Il s'agit du site monecowatt.fr développé par RTE et l'ADEME (L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), une sorte de "météo de la consommation électrique" et qui permet de savoir quel est le niveau de demande d'électricité.

Ce site fonctionne avec des codes couleurs : vert pour une situation normale et raisonnable. Orange pour une consommation importante qui nécessite d'appliquer des écogestes pour éviter de passer au rouge, la couleur de l'alerte qui peut signifier la programmation de coupures. On peut s'abonner pour recevoir des alertes.

Le site détaille également tous les écogestes que l'on peut réaliser pour économiser l'électricité.