En baie de Somme, beaucoup d'échouages de phoques et une commune dépassée

"On scrute, mais on ne voit pas les phoques ! Ne connaissant pas le site et sachant que la Baie est très dangereuse, avec les petites, on ne s'approchera pas." Venu sur la pointe du Hourdel avec son épouse Suzelle, et ses deux petites-filles, Yvon préfère être prudent. Un bon réflexe d'autant que les phoques sont des animaux qui n'aiment pas être dérangés.

Mais tout le monde n'est pas aussi précautionneux que Yvon et sa famille. Cette année, les services de la ville de Cayeux-sur-Mer constate une multiplication du nombre de mammifères échoués. "Nous en sommes à environ une intervention tous les deux jours en ce moment. Les années passées c'était deux ou trois interventions dans l'année", précise le maire de la commune, Jean-Paul Lecomte.

Plus aucune sensibilisation auprès des touristes

Un changement expliqué par le départ de Picardie Nature qui était installée jusque là sur la côte, mais a récemment déménagé à Amiens. De plus, ses moyens financiers et humains ont diminué. Jusque là, l'association se chargeait de la prévention auprès des vacanciers, il n'y a à présent plus personne pour sensibiliser les touristes et leur dire par exemple de ne pas trop s'approcher des animaux, ou de ne pas se regrouper auprès d'eux lorsqu'ils s'échouent sur la plage.

Un jeune phoque échoué sur la pointe du Hourdel, mi-juillet. - Jean-Claude Desanglois

Le maire de Cayeux-sur-Mer, Jean-Paul Lecomte, explique : "Il y a beaucoup de vacanciers qui ne gardent par leurs distances avec la colonie. Les phoques ont peur, les petits sont séparés de leur maman, et nous on les retrouve échoués ou morts."

"Je veux bien aider, mais on ne peut pas tout satisfaire."

Au delà de l'impact désastreux pour l'environnement et pour la colonie, cette situation conduit à une grosse charge de travail pour la commune, qu'elle a du mal à assumer. Jean Claude Desanglois est le responsable du pôle plage : "Ce qu'on a en notre possession ce sont les véhicules de la ville que l'on utilise tous les jours pour faire faire nos travaux, mais on n'a pas de véhicule spécifique ne serait-ce que pour transporter les carcasses. On a des gants, on met un masque, mais on en reste à ce niveau là."

La commune réclame aujourd'hui de l'aide, car le maire voit difficilement comment gérer seul cette situation : "Aujourd'hui on a beaucoup moins de moyens, les dotations d'Etat ont énormément baissé, on a perdu plus de 70 000 euros cette année sur les recettes de fonctionnement. On ne peut pas tout assumer. Moi je demande simplement à ce que les organismes en place, notamment le parc naturel marin, le Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard, ou encore Picardie Nature fasse le travail qui leur incombe. Je veux bien aider, mais on ne peut pas tout satisfaire."