Quelques semaines après son ouverture le potager municipal d'Audun-le-Tiche fait pousser des légumes dans un lieux convivial grâce aux bénévoles et fournit les plus précaires en légumes bio.

PHOTO : grâce à ses bénévoles le verger municipal d'Audun-le-Tiche fait du bio et aide les plus démunis

A peine un mois et demi après son ouverture, 80 kilos de pomme de terre sont déjà récoltés. La dizaine de bénévoles du verger municipal d'Audun-le-Tiche dans le pays Haut s'occupent des 22 ares de ce lieu unique même pendant l'été. Les récoltes ont déjà eu lieu , mais il reste quelques rangées de pomme de terre violette, des oignons, ou des choux.

Depuis son ouverture, les bénévoles réunis autour de Gaultier Berera adjoint à l'environnement de la municipalité ont retroussé leur manches sur tous les front. Initié par la municipalité en 2020 ce jardin prend place sur un terrain abandonné et rend hommage aux jardins ouvriers d'antan, très présents dans la Vallée de la Fensch.

Fleurs, fruits et légumes pour tous

L'idée c'est de proposer du jardinage, de récolter des fruits et légumes bio, tout comme d'animer un lieu de vie et de sauvegarde de la biodiversité, le tout avec une vocation sociale affirmée. Une partie des légumes récoltés, en bio, est offerte aux habitants les plus précaires de la commune, grâce à des associations humanitaires et le CCAS. En plantant beaucoup plus qu'il n'y a de bénévoles, les surplus sont importants et mécaniquement, les dons aussi.

Dopées par le compost mutualisé et l'expérience de jardiniers passionnés et bénévoles comme Ernest un retraité de 76 ans, les premières récoltes sont abondantes et une bonne partie sera remise aux plus démunis de la commune. "Tous les gens qui en ont besoin sont bienvenus" glisse-il dans un large sourire. Il précise encore que l'année prochaine il y aura des fruits car des arbres fruitiers ont été plantés en nombre à cet effet, comme des pommiers, des cerisiers, de cognassiers et des mirabelliers, Lorraine oblige.

Gaultier Berera ajoute que chaque arbre correspond à une naissance dans la commune, identifié au moyen d'un ruban. Pour ces arbres il concède que cette 1ère année, "la récolte est assez maigre", mais il prend date "que d'ici quelques mois, il pourra distribuer des fruits à beaucoup, beaucoup de personnes". Lui même comme les bénévoles n'a pas ménagé leur énergie pour faire de ce potager un jardin fleuris particulièrement apprécié des habitants. Le voisinage n'a pas tardé à venir prêter main forte aux bénévoles. L'ambition du verger municipal c'est d'être un cercle vertueux, au service des habitants.

Ernest et Gautier au verger municipal d'Audun-le-Tiche © Radio France - Alexandre Mottot

Tout le monde met sa pierre à l'édifice

Un kiosque et des tables de jardins attestent de la volonté de créer un lieu convivial, tout en ménageant les cultures maraichères et les espaces de détente. Tout le monde s'y met et les jeunes de la MJC d'Audun-le-Tiche ont même confectionné l'épouvantail du potager, surnommé "Joe".

Venue accompagnée son père Thierry, lui aussi bénévole, la jeune Mélissa 6 ans arrose les plantes et apprécie la convivialité du lieu. Thierry lui considère le temps passé ici comme un ensemble. Il admet modestement sa satisfaction en admettant que le bio, l'énergie collective, et surtout cette générosité des paniers offerts à ceux qui en ont besoin donnent tout son sens au potager. Il ne cache pas non plus son goût, partagée avec sa fille pour les arbres fruitiers mais aussi les insectes et les abeilles. En fait un tel jardin sert aussi à initier les plus jeunes à la nature.

Le verger dispose d'ailleurs "d'hôtels à insectes", des constructions destinées à recueillir des abeilles solitaires, des papillons ou autres. Ces constructions ont la forme de trois lettres A. L. T. comme Audun-Le-Tiche. Une autre partie du jardin est entièrement réservée aux oiseaux, un espace labellisé par la L.P. O la ligue de protection des Oiseaux.