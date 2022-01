PHOTO - La plage du Cap Coz à Fouesnant se pare d'un manteau d'algues rouges.

Si vous allez vous balader à la plage du Cap Coz de Fouesnant, vous pourrez être surpris. Une marée d'algues rouges est venue recouvrir une bonne partie du bord de mer. Par endroits, les amas d'algues mesurent une dizaine de centimètres. Ce phénomène est assez classique et complètement naturel pendant les tempêtes d'hiver. Il n'y a aucun risque pour la santé ou l'environnement, bien au contraire.

Les tas d'algues mesurent parfois une dizaine de centimètres. © Radio France - Thibault Lecoq

Sous la pluie, la marée baisse et le manteau rouge des algues continue de se recouvrir la plage. Raphaël vient régulièrement se balader. "C'est une plage qui est assez connue pour avoir beaucoup d'algues, parce qu'elle est en fond de la baie de Port la forêt. Quand il y a des gros jours de tempête, le vent ramène beaucoup d'algues", remarque-t-il. Mais cette fois-ci pour le jeune homme, c'est un peu différent. "Elles sont de couleur rouge, on dirait des vermicelles rouges, des spaghettis rouges", décrit-il. C'est la première fois qu'il en voit autant. "Si c'est naturel, ça donne un petit côté sympa à la plage. Ça donne des couleurs", s'amuse-t-il.

Un phénomène naturel

L'échouage de banc de Solieria chordalis, c'est le nom scientifique de cette algue, est tout à fait naturel à cette période de l'année. "Généralement, les échouages commencent à la fin de l'été, et s'échelonnent jusqu'en décembre, janvier. C'est lié aux tempêtes d'hiver. Ce sont des algues qui poussent au large et qui sont arrachées par les tempêtes", explique Nathalie Bourgougnou. C'est la directrice du laboratoire de biotechnologie et chimie marines à l'université Bretagne-Sud, et spécialiste de la plante.

"C'est naturel qu'elles s'échouent et c'est même une richesse pour l'éco-système." - Sylvain Ballu du centre d'étude et de valorisation des algues.

Ces échouages sont même une bonne chose de l'environnement. "C'est naturel qu'elles s'échouent et c'est même une richesse pour l'éco-système", affirme Sylvain Ballu du centre d'étude et de valorisation des algues. Des micro-organismes vont décomposer les algues et toute une chaîne alimentaire va se mettre en place. Les émanations de gaz toxique arrivent quand le milieu n'est pas assez oxygéné. "Il y a du vent, des tempêtes donc la mer est brassée, le milieu est brassé donc, dans les grandes lignes, il n'y a pas de raison qu'il y ait des putréfactions", argumente-t-il. Si les tas les plus hauts ne bougent pas et ne sont pas frappés par la mer plusieurs jours, là ça devient possible.

La laisse de mer est bien rouge, avec des endroits plus garnis en algues que d'autres. © Radio France - Thibault Lecoq

Plus de rouge, moins de vert

Si l'on remarque bien les algues rouges, c'est que l'on pense plus souvent aux échouages problématiques d'algues vertes. En cette période, il n'y en a normalement pas. "Ce qui est très notable sur la baie de la Forêt, c'est que cette année, on n'a quasiment pas eu de prolifération d'algues vertes. C'est ça qui est presque le plus remarquable", constate Sylvain Ballu. Cette été, il n'y a presque pas eu d'algues vertes. "Le fait qu'il n'y ait pas eu d'algues vertes pendant l'été, on n'a pas le phénomène habituel qui est des gros échouages d'algues vertes sur les plages en septembre et en octobre lors des premières tempêtes", affirme-t-il. Ce qui est aussi une bonne nouvelle pour la nature.