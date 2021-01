PHOTO - L'eau du port de la Pointe Rouge à Marseille envahie par les déchets

Il n'est pas rare de voir des déchets flotter dans l'eau à Marseille à proximité du littoral ou près des ports, mais la photo prise par l'association écologique Clean my Calanques et postée sur les réseaux sociaux ce mardi fait mal aux yeux. Sur le port de la Pointe Rouge, à côté des bateaux, des dizaines déchets flottent et polluent l'eau. On peut voir des dizaines de papiers, bouteilles en plastique, des mégots de cigarettes, des pots de yaourts, des emballages plastique éparpillés. Un paysage désolant.

L'association Clean my Calanques organise régulièrement des opérations de collecte de déchets dans les Calanques. Mais la pollution marine reste un sérieux problème à Marseille.