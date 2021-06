Les pompiers des Bouches-du-Rhône sauvent une biche coincée dans un grillage

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sont sur tous les fronts et viennent aussi au secours des animaux. À Meyrargues, ils ont délivré ce mardi une biche coincée dans un grillage. Un peu secouée, la belle biche a vite retrouvé sa liberté en pleine forme !

C'est la photo "douceur" de ce début de journée. Elle nous vient des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône qui ont sauvé une jeune biche. L'animal s'est coincé la tête dans un grillage sur la commune de Meyrargues. Les pompiers sont donc intervenus et ils ont réussi à libérer la biche. Un animal plutôt connu pour être farouche. Mais dans les bras des sapeurs-pompiers visiblement on se sent bien, la petite Bambie s'est laissée faire le temps d'une photo avant de repartir vagabonder dans le pré précisent les pompiers.