PHOTOS - 127 kilos de déchets ramassés lors du Grand Nettoyage citoyen au Lac Kir à Dijon

Ce samedi matin, 220 volontaires se sont réunis autour du Lac Kir pour le Grand Nettoyage Citoyen organisé par Dijon Métropole. Ils ont ramassé 127 kilos d'ordures et 25.000 mégots de cigarettes : c'est beaucoup plus qu'en 2019. Découvrez nos photos et conseils pour trier.