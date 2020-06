VIDÉO : 750 brebis traversent Gignac pour la transhumance

Elles vont parcourir 90 km en quatre jours. Les 740 brebis de la bergerie d'Antonègre à Montbazin ont débuté vendredi leur transhumance estivale jusqu'au plateau du Larzac, en passant par plusieurs villages comme Gignac ou Montpeyroux. Malgré le déconfinement et l'interdiction de se rassembler, les curieux étaient au rendez-vous samedi dans les rues de Gignac.

"C'est viscéral de faire partager ces instants-là, explique Sonia Saltel, sœur des deux éleveurs et participante de la transhumance depuis plus de 60 ans. Quand les gens demandaient s'ils pouvaient venir, je disais « mais oui, venez ! On se débrouillera, on mettra des gens devant, derrière, sur les côtés pour respecter les distances », s'amuse-t-elle.

Pas de fête

Les organisateurs ont cependant dû s'adapter. "Il y a des _choses qu'on ne peut pas se permettre_", résume-t-elle. Les fêtes prévues au passages des brebis ont été annulées à Montpeyroux et à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries. "Ça rassemble beaucoup de monde, et on n'a pas le droit. Mais on continue notre bonhomme de chemin".

On change un peu les étapes pour ne pas attirer trop de monde

- Sonia, l'une des organisatrices

À Gignac, une trentaine d'habitants et de curieux sont venus prendre part à une portion de la transhumance, souvent en famille. Ne manquent que les personnes âgées. Le troupeau n'a pas pu s'arrêter, comme prévu, sur le parking de l'Ehpad. "Il est bouclé, constate Christophe Morgo, le maire de Villveyrac et conseiller départemental, venu participer à la transhumance. On souhaitait y aller, pour rappeler aux anciens le souvenir de la transhumance, qu'ils ont beaucoup connue. Mais cette année, avec le covid, malheureusement ce n'était pas possible".

Le troupeau doit arriver dans le Larzac lundi, pour une redescende prévu à la mi-septembre.

Des véhicules se retrouvent pris au piège lors du passage de l'élevage © Radio France - Elena Louazon